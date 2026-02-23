Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas dominará en toda la provincia de Barcelona este 23 de febrero de 2026. Se esperan probables brumas y bancos de niebla en zonas del litoral al final del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 23 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 10 grados y una sensación térmica que puede alcanzar los 18, la jornada promete ser agradable. El viento soplará suavemente desde el este, con una velocidad de 10 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta fresco pero cómodo. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el aire se sienta un poco cargado, especialmente en las horas más cálidas.

Ya por la tarde, el sol se mostrará en todo su esplendor, alcanzando una máxima de 17 grados. La luz del día se extenderá hasta las 18:34, brindando horas de esplendor para disfrutar al aire libre. No se prevén lluvias, lo que significa que los planes al exterior pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. Así que, si tienes la oportunidad, aprovecha este día soleado y cálido en la vibrante ciudad condal.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y un viento que sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h, añadiendo un toque de agitación al ambiente.

La tarde traerá un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 19 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca, con un mínimo de 7 grados. La humedad, que puede llegar hasta el 90%, hará que el aire se sienta pesado. Es recomendable llevar un paraguas, ya que el tiempo puede cambiar en cualquier momento y no olvides la bufanda para combatir el viento.

Cielo despejado y ambiente fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:35. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 8°C y una sensación térmica que podría descender hasta los 7°C. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 18°C, aunque la humedad, que podría llegar al 90%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo antes de que el sol se ponga a las 18:34. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. En general, se espera un día fresco y soleado, sin probabilidad de lluvia, perfecto para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 20 grados. Aunque se prevé un ligero viento del sureste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol, aprovechando la tranquilidad que ofrece el tiempo. Las actividades diarias se verán favorecidas por esta atmósfera templada, perfecta para salir y disfrutar del entorno.