La AEMET alerta de lo que llega hoy a la Península y teme lo peor: «Puede alcanzar las vías respiratorias»

Lo que llega hoy a la Península obliga a activar una importante alerta de la AEMET, se teme lo peor, puede alcanzar las vías respiratorias. Es importante estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. Estamos viviendo una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a unos cambios de tiempo que son propios de unas estación que parece que pierde fuerza.

El invierno encara su recta final y lo hace de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para recibir a una primavera que puede darnos alguna que otra sorpresa antes de tiempo. Con un tiempo que parece que nos lanza una advertencia poderosa, tocará cerrar las ventanas y estar pendientes de aquellos más vulnerables en una época del año en la que todo puede acabar siendo posible. La AEMET no duda en lanzar esta importante alerta por lo que llega hoy, temiendo lo peor en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Puede alcanzar las vías respiratorias

Este fenómeno que se verá afectado por un cambio de tendencia que puede ser esencial, nos lanzará de lleno en una serie de elementos que ponen los pelos de punta. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo un problema para muchos, en especial, si tenemos en cuenta lo que llega.

Estas próximas jornadas, tocará estar pendientes de un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. En especial en estos días en los que parecerá que en la península acabe llegando lo peor, con la mirada puesta a una situación que nadie hubiera imaginado.

Es hora de saber qué es lo puede pasar con un fenómeno que en esta época del año es una de las principales amenazas para las islas Canarias, que están cerca del lugar en el que se origina. Este polvo en suspensión que llega de lejos puede acabar convirtiéndose en una poderosa calima.

Tocará estar preparados para afrontar este fenómeno que pone en riesgo a los más vulnerables y que puede crear ciertas dificultades a la hora de salir de casa. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

El aviso de la AEMET ante lo que llega hoy a la península

Lo que llega hoy a la península obliga a activar las alertas de la AEMET de tal forma que tocará estar pendientes de ellas. Aunque haga sol, hay una serie de elementos que pueden convertirse en un problema mayor. En especial en estos días en los que cada detalle cuenta y puede tirar por tierra este aparente buen tiempo.

Tal y como explican desde la web de la AEMET: «Este día se espera una inestabilización con el debilitamiento del anticiclón y el acercamiento de una vaguada que provocará la llegada de un frente al noroeste. Al inicio no se prevén precipitaciones, aunque de madrugada se darán nubes bajas con brumas y bancos de niebla en zonas litorales de Galicia, depresiones del nordeste, litorales del golfo de Cádiz y en los mediterráneos, donde pueden ser más persistentes. Con el acercamiento del frente se oscurecerán los cielos en Galicia con lluvias y lloviznas débiles en litorales atlánticos durante el día, aumentando al final su intensidad y extensión al oeste de la comunidad. En Canarias, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y presencia de calima que podría llegar hasta el suroeste peninsular e incluso de forma ligera al resto del oeste de la Península. Temperaturas máximas en ascenso en el tercio este, la meseta norte, Baleares y el Cantábrico, principalmente en litorales donde localmente puede ser notable; en el resto se espera un ligero descenso, más intenso en el oeste de Galicia y zonas de montaña de la vertiente norteatlántica. Mínimas en ascenso ligero, moderado en amplias zonas de la mitad norte, incluso localmente notable en zonas del noroeste de Galicia, del interior del Cantábrico y oeste de la meseta Norte. En Canarias se espera un descenso. Las heladas débiles quedarán restringidas a cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Calima en Canarias. Temperaturas máximas en ascenso localmente notable (superior a 6 grados) en litorales cantábricos. También ascenso localmente notable de las mínimas en zonas del noroeste de Galicia y del interior del Cantábrico. Probables rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en el noroeste de Galicia y en zonas altas de la Cordillera Cantábrica. Nieblas y brumas en litorales mediterráneos que pueden ser localmente persistentes. Viento flojo de dirección variable tendiendo a establecerse la componente sur en las vertientes atlántica y cantábrica, y con intensidad moderada en el cuadrante noroeste, mientras que en el Levante dominará el régimen de brisas. Vientos moderados de sur en el mar Balear y en litorales del norte de Cataluña. Soplará con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en el noroeste de Galicia y en zonas expuestas de la Cordillera Cantábrica. Viento moderado de levante en el Estrecho y de componente este rolando a norte en Canarias».