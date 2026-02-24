Cielos despejados y vientos suaves en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán el conjunto del territorio andaluz este 24 de febrero de 2026, aunque se esperan nubes bajas y brumas matinales en la vertiente atlántica y en el área del Estrecho. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y los vientos serán flojos y variables, ofreciendo un día tranquilo en buena parte de Andalucía.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de febrero

Cielo nublado y viento suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 24 grados y aunque la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, el ambiente se sentirá algo cargado con una humedad que alcanzará su punto máximo. El viento, suave al principio, podría intensificarse con ráfagas que superan los 30 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada hasta la puesta del sol a las 19:12. Las temperaturas se mantendrán agradables y aunque no se prevén lluvias, el ambiente húmedo puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Con un día que promete ser mayormente tranquilo, Sevilla se prepara para disfrutar de unas horas de luz que invitan a pasear y disfrutar del aire libre.

Córdoba: cielos nublados y lluvias sorpresivas

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación de inestabilidad en el ambiente. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados, pero no sin antes lidiar con la posibilidad de lluvias intensas.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con cielos nublados y una humedad que puede llegar al 100%. Las ráfagas de viento superarán los 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja de lo habitual. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser impredecible y las lluvias podrían sorprender a más de uno.

En Huelva, cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

La brisa será suave, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo para las actividades diarias. Es un buen momento para salir y disfrutar de la ciudad, ya sea en una caminata por el parque o en una terraza con amigos.

Cielo despejado y brisa suave en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 13°C y aunque la sensación térmica es similar, la brisa suave del viento, que sopla del sur a 15 km/h, aportará frescura. A medida que avanza la jornada, se espera que el termómetro alcance los 19°C, con una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 75%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:14. La sensación térmica máxima alcanzará los 19°C, lo que sugiere que será un día agradable, aunque con un ligero aumento en la humedad. En resumen, Cádiz vivirá una jornada fresca y placentera, perfecta para actividades al aire libre.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa y el viento soplará suavemente del noreste, aportando una brisa refrescante.

Cielo despejado y tarde cálida en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 13 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable en la tarde, aunque el viento del sureste soplará a 10 km/h, aportando una brisa refrescante.

Sin embargo, se prevé que la tarde-noche mantenga la calma, con una humedad relativa que podría alcanzar el 90%. Se recomienda aprovechar el buen tiempo de la tarde para actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni cambios drásticos en el clima.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, con un cielo que se mantendrá mayormente soleado.

Aprovecha la jornada para salir a disfrutar del sol, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La sensación térmica será agradable, así que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19 grados por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad media de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 14 grados.