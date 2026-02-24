Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas marcará el día en toda la provincia de Barcelona, donde se prevén brumas y bancos de niebla en el litoral al final del día. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y el viento será flojo, aumentando a moderado en la segunda mitad del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lento, mostrando un manto azul que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 20 grados, la jornada se presenta agradable, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 20 grados en su punto más cálido. El viento soplará suave desde el sureste, a unos 10 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta fresco y cómodo, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

A medida que el sol se asome por el horizonte a las 07:33, la luz del día se extenderá hasta las 18:35, brindando horas de esplendor. Ya por la tarde, el cielo mantendrá su esplendor y aunque la humedad relativa alcanzará un 80%, no se espera que el ambiente se vuelva pesado. Así, Barcelona se prepara para un día de esplendor, donde el tiempo será un aliado perfecto para disfrutar de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento con posibilidad de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en L’ Hospitalet de Llobregat. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados, mientras el viento del sur sopla suavemente, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza la jornada, el cielo se tornará más gris y las ráfagas alcanzarán hasta 30 km/h, creando un ambiente de expectación.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con máximas que apenas llegarán a los 20 grados. La sensación térmica podría descender hasta los 6 grados y la humedad alcanzará niveles del 100%. Con la posibilidad de lluvias intensas, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:33. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 8°C y una sensación térmica que podría descender a 7°C. A medida que avance la mañana, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 20°C, aunque la humedad relativa, que puede llegar hasta el 85%, hará que el día se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Sin embargo, el viento soplará de forma constante desde el sur a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. La puesta del sol será a las 18:35, brindando un total de más de 11 horas de luz.

Cielo despejado y brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 23 grados. La brisa del sur soplará suavemente, aportando un toque fresco a la jornada, aunque no se esperan lluvias ni cambios significativos en el ambiente.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la agradable sensación térmica.