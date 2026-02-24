Adiós al sol: la AEMET confirma que vuelven las lluvias a estas zonas de España y no pinta bien

La AEMET confirma que vuelven las lluvias a estas zonas de España y no pinta nada bien. Tocará estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden cambiarlo todo. En especial, en estas jornadas en las que el tiempo pueden causar estragos. Será el momento de ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento puede acabar siendo esencial en este final del mes de febrero.

Parecerá que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una situación que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Será el momento de poner en marcha algunos cambios importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno y pueden convertirse en detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos poner en marcha. Es hora de despedirse del sol y de hacerlo con el paraguas en la mano, vuelven las lluvias a estas zonas de España.

El sol se despide por completo

Le diremos adiós a un sol que puede cambiarlo todo, en especial, en estos días en los que tenemos que empezar a pensar en un invierno que parece que tiene los días o las horas contados. En uno de los episodios más intensos de los últimos tiempos, lo que nos espera es algo excepcional.

Después de un tren de borrascas que ha traído lluvias hasta unas zonas totalmente inesperadas en estos días de primavera. Tenemos que empezar a ver llegar, un giro destacado de guion que podría volver a hacernos pensar que estamos en lo peor de estos días de temporada.

Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar un tiempo que se despide por completo en algunas zonas de la bonanza de días pasados. Lo que tenemos por delante es un importante cambio que nos alejará de lo que sería habitual en unos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que la inestabilidad puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. De tal forma que tocará ver llegar estos cambios importantes.

La AEMET confirma que vuelven las lluvias a estas zonas de España

Estas zonas de España se preparan para lo peor, deberemos empezar a ver llegar unas lluvias que pueden cambiarlo todo por completo. De tal forma que tocará empezar a ver como el buen tiempo se va despidiendo por momentos de tal forma que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Se prevé un día más inestable que los anteriores con un frente entrando por el noroeste y la formación de una baja fría aislada al sudoeste del golfo de Cádiz, con una posibilidad baja de que afecte al sudoeste. El paso del frente dejará cielos muy nubosos en la mitad occidental con precipitaciones en el oeste de Galicia, y sin descartar que sean localmente fuertes y que vayan acompañadas de tormenta. Serán más persistentes en Galicia y no se descartan en el resto del tercio occidental. En el resto, nuboso, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en zonas de la vertiente atlántica, con apertura de grandes claros al final. En el Estrecho y zonas del litoral mediterráneo, nubosidad baja matinal. En Canarias, nuboso en el norte con precipitaciones en las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto. Brumas y bancos de niebla matinales en Galicia, y localmente en litorales del golfo de Cádiz y del Mediterráneo. Calima en Canarias comenzando a remitir y no se descarta de forma ligera en el oeste peninsular. Temperaturas máximas en descenso, más suave en el interior de la vertiente mediterránea y en Baleares. Las mínimas en descenso en Canarias, el noroeste peninsular y en zonas de montaña del oeste peninsular, mientras que en el resto se esperan ascensos ligeros. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Calima en Canarias. Precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia. En la vertiente atlántica y cantábrica, viento de componente sur flojo con intervalos de moderado en Galicia, Cantábrico oriental y zonas altas de la Cantábrica. Flojo de dirección variable en la vertiente mediterránea con predominio de la componente este. En los litorales gallegos y cantábricos, viento de componente sur rolando a sudoeste con intervalos de moderado, sin descartar algún intervalo fuerte en el noroeste de Galicia. Levante moderado en Estrecho y Alborán y de componente sur rolando a noreste en el resto del Mediterráneo. En Canarias, viento moderado de componente norte arreciando durante el día».