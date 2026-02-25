Bad Gyal descoloca Broncano en ‘La Revuelta’: «Pareces un parguela»

El pasado martes 24 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Joaquín Reyes, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a Bad Gyal. La artista no dudó en pasarse por este programa para presentar Más Cara, su segundo álbum de estudio que verá la luz el próximo 6 de marzo. Todo empezó cuando el jiennense decidió presentarla de la siguiente forma: «Comenzó cantando y sacando canciones humildes en el barrio y ahora vende todos los tickets allá por donde va. En Maracaná vende 200.000 entradas en un rato. Es un icono de nuestro país». Bad Gyal no tardó en dar las gracias por el recibimiento: «Encantada de estar aquí, te reto a hacer la entrevista de pie». Con posterioridad, se realizó el intercambio de regalos entre presentador e invitada.

Fue entonces cuando la artista le entregó un polo de su merchandising, que iba a ver la luz el jueves 26 de febrero. «Eres un privilegiado, te queda bien. ¡Qué percha! Sexy total. Si te piden pezón, dales pectoral», comentó la intérprete. Poco después, le entregó un cinturón: «Estás a nada de ser MDLR. No te lo pongas por encima del pantalón, que pareces un parguela». En cuanto al presentador de La Revuelta, entregó a la artista una representación de Punch, el pequeño mono que se ha hecho viral en redes sociales, así como un mapa que indica cómo ir de Barcelona a Madrid. Poco después, se sentaron y comenzaron a hablar del guardaespaldas de la cantante. Ella quiso dar más detalles sobre él: «Es muy profesional. Es un tío al que no le gusta mucho el foco mediático. Tenemos mucha confianza y objetivamente sé decir si un hombre es bueno de ver o no, como mi guardaespaldas».

Lejos de que todo quede ahí, también charlaron sobre Más Cara, el nuevo álbum de la invitada de La Revuelta: «Empezaré la gira el 20 de marzo en Barcelona y luego vendré a Madrid. Está muy chulo, estoy muy contenta con el disco en general». Más tarde, Bad Gyal quiso jugar con el público que se encontraba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

«A ver si acertáis con quién colaboro en el disco y hago un reto fitness», propuso. El jiennense no tardó en reaccionar: «Vamos a empezar con la dinámica, que me han dicho que pierdes un tren y que hay que hacerlo en diez minutos», comentó. Fue entonces cuando la artista se cambió para lucir un look deportivo.

Así pues, puso un fragmento de tres canciones para que el público adivinase con quién colabora, pero con lo que la invitada de La Revuelta no contaba es que fueran a descubrirlo tan rápido. Se trataba de Jay Álvarez, De la Rose y 8Belial. Fue entonces cuando Bad Gyal no dudó un solo segundo en cumplir la promesa que, minutos antes, había hecho. Así pues, hizo varios abdominales en directo: «Me gusta hacerme la chula», reconoció.