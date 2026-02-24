La estrategia de Broncano para «competir» con ‘El Hormiguero’: «No es casualidad, ha funcionado»

El pasado lunes 23 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. El último invitado hasta la fecha fue Jacob Petrus, con quien lograron un dato a destacar en cuanto a audiencias se refiere. Algo que el jiennense no quiso pasar desapercibido: «Fuimos el programa más visto del día. Tiene truco porque fue más largo el programa nuestro, dio tiempo a que lo viera más gente», explicó. Eso sí, no quiso entrar en detalles en cuanto al resto de días de la semana se refiere, puesto que fueron superados en espectadores por El Hormiguero. A pesar de todo, no es la única vez que se ha mencionado el programa de Pablo Motos en la entrega de La Revuelta del pasado lunes, puesto que es algo de lo que quiso hablar con Joaquín Reyes, primer invitado de la semana.

Después de que el humorista entregase sus regalos al jiennense, quiso desvelar que había muchos productos entre los obsequios que había recibido por parte del programa. «¿Entre los cojines hay cosillas?», preguntó, y añadió: «En el camerino me he encontrado 10 euros», señaló. Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta quiso explicar la verdadera razón por la que se encontraba allí esa cantidad de dinero: «No es casualidad, ha funcionado. ¿Te ha dado alegría?», quiso saber. Acto seguido, fue mucho más allá: «Llevamos muchos años y ya hemos pasado lo de la competencia de El Hormiguero, que has estado hace no mucho. Es otra época, pero no podemos competir a nivel catering, hospitalidad», expresó. Y añadió: «Como ellos tienen camerinos mejores, hemos decidido dejar 10 euros para los invitados», explicó.

Lejos de que todo quede ahí, David Broncano aprovechó esta conversación para recordar a los espectadores de La Revuelta que él mismo llegó a acudir a El Hormiguero como invitado: «Yo he estado allí, qué tiempos, y claro, ellos tienen un jamón ibérico, un tipo de materiales que no tenemos. Pero ellos no ofrecen 10 euros porque sí», expresó, haciendo hincapié en el gesto que había tenido el equipo de su programa con el humorista.

Joaquín Reyes, por su parte, ha señalado que la merienda no está mal, aunque no tiene absolutamente nada que ver. Es más, no ha tenido reparos a la hora de reconocer que encontrarse esos 10 euros no solo le ha sorprendido, sino que le ha hecho muy feliz, por lo que no ha dudado en guardárselos. Eso sí, estaba dispuesto a hacer un sorteo entre los allí presentes para compartir ese obsequio.

A pesar de todo, David Broncano le ha hecho saber que eso no es posible, puesto que el dinero en cuestión que había encontrado en su camerino está destinado únicamente a los invitados del programa. Por lo tanto, se debía guardar esos 10 euros para él y no repartirlos. Un dato que ha dejado completamente sin palabras no solamente al público allí presente, sino también al propio invitado de La Revuelta. ¡Parece ser que así son las normas!