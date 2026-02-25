‘Renacer’: final explicado de la serie turca de Antena 3

No es ningún secreto que Renacer, con el paso de los meses, se convirtió en una de las series turcas que más éxito ha cosechado en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia acertó de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de todo, los más fieles seguidores de esta ficción por fin han podido disfrutar del gran final de la serie, que se emitió el pasado martes 24 de febrero tras la nueva entrega de En tierra lejana. Así pues, Bahar se ha despedido del público con un importantísimo mensaje de superación y con los sentimientos a flor de piel. Debemos recordar que los seguidores de Renacer quedaron expectantes por conocer qué ocurriría con la mujer embarazada de gemelos cuyo corazón se paró tras el nacimiento del primero. Por suerte, cobró vida poco después.

No corrieron la misma suerte las siamesas que compartían cráneo, puesto que, tras la intervención, una de ellas se vio obligada a continuar con su vida sin su hermana. Harun se emocionó ante la difícil despedida de las siamesas antes de la intervención, aunque le ha servido para dar la respuesta definitiva a Çagla. En esta última entrega de Renacer, a su vez, vimos cómo el ritmo de trabajo dejó sin energía a Rengin. Tanto es así que, al llegar a casa y no encontrarla, Parla no pudo evitar temerse lo peor… pero todo quedó en un susto. Además, Bahar se sinceró con Umay tras saber que podrían concederle una beca para estudiar en el extranjero. Así pues, se disculpó con ella por no haberla apoyado desde el primer momento a cumplir sus sueños. Por si fuera poco, Aziz se reconcilia con Seren y, al verles juntos, Maral se armó de valor para pedir el divorcio a su marido.

Por si fuera poco, Bahar coge un ferry con la intención de buscar a Evren. La casualidad hizo que ambos se encontrasen en el mismo barco, pero no llegaron a cruzarse. Pero todo cambia cuando Evren vio a Bahar en el momento en el que una pasajera se atragantó y ella trató de intervenir. El doctor no quiso trastocar su vida, por lo que no se acercó a ella.

A pesar de todo, tiempo después y con su clínica inaugurada, Evren llama a la puerta. La protagonista se sorprende y le concede unos minutos para explicarse tras haber desaparecido durante meses. Entre otras cuestiones, le confiesa que continuó con el proceso de adopción y ahora, cada fin de semana, se queda con Ali, un niño de 7 años. Evren le hace saber que quiere compartir esa nueva vida con ella, y Bahar responde con un apasionado beso.

En la fiesta de cumpleaños de los hijos de Aziz y Seren, Rengin comienza a sentirse indispuesta, por lo que Bahar le aconseja que se marche a su dormitorio a descansar. Es allí, sin que nadie se entere, cuando la que fuese amante de Timur muere. Cabe destacar que la última imagen que vemos de Renacer es la de Bahar haciendo un claro guiño a su yo del pasado, emocionándose por todos los retos que ha ido superando a lo largo de su historia.