‘GH DÚO’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, martes 24 de febrero?

GH DÚO se encuentra en la recta final de su aventura y, el pasado 24 de febrero, la audiencia tuvo la oportunidad de ser testigo de una nueva expulsión. A lo largo de la edición, hemos podido comprobar cómo la casa de Tres Cantos se ha dividido en dos bandos. Pues, los participantes no han logrado simpatizar entre ellos. De hecho, dos grandes rivales han sido Manuel González y Carlos Lozano, puesto que han sido tantas las disputas que han protagonizado que ha sido imposible llegar a un acuerdo de cordialidad entre ellos. A pesar de todo, la vida y el público del reality los han terminado sentenciando a una última batalla juntos.

Carlos Lozano ha estado nominado cada semana desde que comenzó GH DÚO. El presentador ha sido testigo, desde el minuto uno, de cómo sus compañeros de concurso intentaban de todo para enviarlo fuera de la casa. Pero, la soberana ha salvado al comunicador en todas y cada una de las ocasiones. Una serie de decisiones que les han sentado como un jarro de agua fría. Pero, en la gala de anoche, se reveló quién es realmente el peso pesado del concurso. Manuel González y Carlos Lozano, como nominados, acudieron a la sala de expulsión para conocer el veredicto de la audiencia. Un tenso momento que concluyó con un gran enfado por parte de uno de ellos.

¿Quién fue el expulsado de ‘GH DÚO’ ayer, 24 de febrero?

Sin ánimos de largar demasiado el momento, Jorge Javier Vázquez entonó su célebre frase. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Manuel González!», anunció. Por lo tanto, Carlos Lozano continuaba en el reality. Unas palabras que dejaron al andaluz de piedra, pues no podía creer cómo el público seguía salvando a Lozano. Pero, eso no fue lo único. Y es que, el ex concursante de La isla de las tentaciones escuchó cómo todo en el plató se alegró de su expulsión.

«¡Carlos, Carlos!», entonaban con emoción. Manuel González, que era la primera vez que salía nominado y tenía que pasar por la sala de expulsión, no pudo ocultar su cara de indignación. Y es que, él quería irse lo más pronto posible de la sala. Eso sí, antes de ello quiso decir algo. «Cabeza arriba y orgulloso de mi paso por aquí, además de agradecido a todos los que han confiado en mí. Un pedacito de mí se queda en esta casa, que es mi hermana», dijo.

Asimismo, respecto a su mayor enemigo de la edición, lo tuvo claro. «Lo quiero lejos», sentenció. Unas palabras con las que volvió a dejar claro que no era nada simpatizante de Carlos Lozano. Por su parte, este último, se mostró agradecido por el apoyo del público. Y es que, ha sido testigo de cómo la audiencia lo ha salvado, incluso, en las nominaciones más complicadas.

Así pues, antes de dar por concluida la gala de GH DÚO, Jorge Javier Vázquez quiso informar a la audiencia de un bombazo que tuvo lugar durante la pausa publicitaria. Y es que, al parecer, Manuel González se enfadó mucho por su expulsión. «Se ha negado a ver la vuelta de Carlos a la casa. Se ha ido antes, se ha cogido un rebote tremendo y ha dicho que ‘se acabó la televisión para mí y los realities», ha informado el presentador catalán. Sin lugar a dudas, una gala donde las emociones no han faltado.