María Jesús Montero se hace la ofendidita y suplica a Armengol que calle al PP: «Siempre me interrumpen»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha suplicado este miércoles a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que callara a los diputados del PP tras haber sido preguntada por su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, sobre la regularización masiva de inmigrantes. «Siempre me interrumpe la bancada popular», ha señalado Montero.

«Señora vicepresidenta, hace dos semanas le pregunté sobre la regularización general masiva de inmigrantes y usted no me contestó. Se están convirtiendo ustedes en unos de los Gobiernos más radicales de Europa, no hay ningún Gobierno que esté llevando una operacion de esta naturaleza, sin control, de espaldas a nuestros socios y a las normas que nos hemos dado, así que se lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué hasta hace un mes la regularizacion general masiva de inmigrantes estaba fuera del marco legal europeo y ahora no? ¿Están ustedes dentro del concepto y del principio de legalidad? Muchas gracias», ha preguntado Muñoz a la vicepresidenta.

En su respuesta, María Jesús Montero ha subrayado que la pregunta de Ester Muñoz superaba «todos los límites de lo que es realmente el cuestionamiento de la acción de Gobierno» antes de rogarle a Armengol que callase al Partido Popular: «Señora presidenta, siempre que hablo me interrumpe la bancada popular, y pido su amparo, pido su amparo».

Después estas palabras, Muñoz ha hecho hincapié en que María Jesús Montero no tiene «ni idea». «Señora vicepresidenta primera del Gobierno de España, vamos que no tiene usted ni idea. Confunde la legitimidad con el principio de legalidad. Señor ministro de Justicia, expliquele un poco porque tiene un cacao juridico en la cabeza la señora vicepresidenta».

La portavoz popular también ha sostenido que el Ejecutivo esta sumiendo a España en el «caos», aludiendo a «colas de inmigrantes en consulados» y a la actuación de «mafias traficando con tickets para simular el arraigo». En ese sentido, reprochó al Gobierno que, ante esa situación, sigan «sin hacer absolutamente nada».

«Son ustedes un Gobierno rodeado de corrupción, de amaños de contratos, con prostitución, con presuntas violaciones. Cuando yo salgo a la calle, a mí lo que me daría vergüenza es que alguien pudiera pensar que soy de izquierdas», ha añadido la portavoz del PP en el Congreso.