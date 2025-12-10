La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha ridiculizado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al retratar su soledad en los escaños del Gobierno. «¿Está usted viendo la bancada?», ha anunciado la diputada del PP señalando los sillones vacíos de sus compañeros en el Consejo de Ministros, incluido el del presidente Pedro Sánchez. «Mire la bancada azul, está sola», ha exclamado.

El suyo ha sido uno de los momentos más comentados de la jornada de este miércoles una vez finalizada la sesión de control al Gobierno, última además de éste año antes del parón por las festividades navideñas.

Con paso firme y decidido ha subido la portavoz de los populares a la tribuna del Congreso. Tras ello, ha fijado su mirada sobre la bancada azul donde se sientan los miembros del Ejecutivo al completo. «Yo creo que deberíamos de dar un aplauso», ha pronunciado la diputada del PP dirigiéndose a los escaños vacíos del Gobierno.

Tras ello, ha despertado el júbilo de los suyos que, a las miradas desafiantes de la vicepresidenta Díaz, ya preveían desde sus sillones la que finalmente ha sido una de las intervenciones más demoledoras entre su portavoz y un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

«Gracias por su atención, señora vicepresidenta», ha dicho Muñoz con marcada ironía. Sola, desde su escaño, Díaz no ha tenido más arropo que el de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Nadie más, ningún otro ministro, ha querido permanecer en el hemiciclo. Nada más finalizar el Pleno todos han salido a toda prisa del Congreso.

«Yo le voy a ser muy sincera, ¿está usted viendo la bancada?», ha señalado la portavoz del PP dirigiendo su mirada a uno y otro lado del hemiciclo. «Mire la bancada azul», ha invitado así a la vicepresidenta a mirar a su lado, «está sola».

«La han dejado sola para defender al Gobierno de todos los casos de corrupción y de acosos sexuales que les rodean», ha proferido entonces Muñoz.

A los pocos diputados socialistas y socios del Gobierno que quedaban sentados se ha dirigido pidiéndoles que se relajen. «Relájense, que esto no ha hecho más que empezar», ha seguido la portavoz del PP.