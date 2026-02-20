‘GH DÚO’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 19 de febrero?

El pasado jueves, 19 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de GH DÚO. El popular reality se encuentra en su recta final, por lo que cada vez son menos los participantes que quedan en la casa de Tres Cantos. Además, a esto hay que sumar que la convivencia entre los participantes no está siendo la mejor. Las diferencias entre ellos cada vez son mayores, por lo que un día sin gritos no es concebible. Pero, como en cada gala, la audiencia fue testigo de una nueva expulsión. Un nuevo adiós que no dejó indiferente a nadie.

Los dos pesos pesados que tuvieron que batirse en duelo en la sala de expulsión fueron Anita Williams y Cristina Piaget. Ambas concursantes han dejado claro que tienen muchas diferencias. Pero, a las dos las une un mismo sentimiento: la maternidad. Por ello, con mucho respeto, escucharon el veredicto de la audiencia. Y es que, nadie quiere irse a estas alturas del formato. Pues, como máximo, quedan dos semanas de concurso. Pero, hay situaciones que no se pueden evitar y una de ellas dijo adiós de manera oficial a GH DÚO.

¿Quién fue la expulsada ayer, 19 de febrero, de ‘GH DÚO’?

Con sobre en mano, Jorge Javier Vázquez entonó su célebre frase. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Cristina!», anunció. Como era de esperar, la sorpresa fue mayúscula. Y es que, incluso en el plató, todos quedaron sorprendidos ante la expulsión de Piaget. «Lo siento, te lo juro de corazón», le dijo Anita Williams.

Otro que quedó conmocionado fue Jorge Javier Vázquez. Y es que, el presentador no dudó en felicitar a la concursante por su maravilloso concurso. «Me parece injustísima tu eliminación de GH DÚO. Eres el personaje revelación, sin lugar a dudas, de la edición. Te merecías como mínimo llegar a la final. Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones. Hemos pasado gracias a ti por todos los arcos emocionales», le dijo. Unas palabras que la expulsada recibió con mucha emoción y agradecimiento.

«Quiero felicitar a la persona que decidió que eras válida para entrar en GH DÚO. Cuando se publicó que ibas a ser concursante, tuve que leer muchos comentarios de «esta quién es». A ver si todos empezamos a tener memoria porque Cristina Piaget es un personaje de ayer, no del pleistoceno», agregó. Pues, al principio de la edición, fueron muchos los retractores que se quejaron de la participación de Cristina.

«Me gusta muchísimo que gente de nuestra edad entre en programas de televisión y conquiste a la audiencia. Porque tenemos una historia detrás, hemos vivido, hemos podido compartir. Por favor, empecemos a valorar a la gente que tiene un pasado, que el pasado es fundamental para atraer a la audiencia. No podemos vivir únicamente del presente, también necesitamos a gente que haya vivido», dijo a modo de conclusión el presentador catalán. Unas palabras que fueron apoyadas con un fuerte aplauso por parte del público.