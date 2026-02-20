Adiós a los atascos si vives en esta parte de Madrid: el nuevo túnel que llega en 2026 y lo cambia todo

Si vives en alguno de los municipios del sur como Móstoles, Navalcarnero o Alcorcón, seguro que sabes lo que es pelearte cada mañana con la A-5 y estarás harto de atascos interminables, desvíos, limitaciones de velocidad y la sensación de estar perdiendo un trozo de tu día solo en entrar y salir de Madrid. Pues bien, esa rutina podría tener fecha de caducidad. El túnel que promete ahorrarte hasta 30 minutos diarios parece estar mucho más cerca de lo que parecía

Tras meses y meses de obras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que estas acabarán este año y los primeros coches podrán circular por el túnel antes de que acabe este año 2026. Este gran proyecto forma parte de la conocida Operación Campamento, una intervención urbanística que busca transformar por completo esta entrada a la capital. Con ello se va a poder conseguir más movilidad, menos ruido, mejores conexiones y un entorno más habitable. Suena ambicioso, pero las obras ya dejan ver por dónde irá el cambio y dentro de nada este túnel en Madrid permitirá aliviar el tráfico desde muchos municipios.

Así avanzan las obras del túnel de la A-5 en Madrid

El soterramiento completo de la A-5 no estará finalizado hasta primavera de 2027, según los plazos técnicos. Sin embargo, Almeida ha confirmado que los conductores podrán circular por el túnel meses antes, concretamente a finales de 2026 de modo que no tenemos fecha pero al menos los conductores pueden estar tranquilos porque antes de que acabe el año ya lo podrán usar. En la actualidad, ya se han excavado 2,1 kilómetros de los 3,2 totales del túnel en ambas direcciones. Es decir, la parte más compleja del proyecto está muy avanzada. En cuanto se cierre la excavación restante y se instalen las estructuras de ventilación, iluminación y seguridad, llegará la fase que todos están esperando: las primeras pruebas de tráfico.

Media hora menos cada día en el coche

El túnel permitirá ahorrar muchos quebraderos de cabeza a los conductores que a diario se enfrentan a atascos y retrasos para por ejemplo, llegar al trabajo. Según han calculado los técnicos de las obras, se podrá ahorrar hasta media hora por trayecto. Una cifra que, si haces el recorrido de lunes a viernes, se convierte en dos horas y media menos a la semana metido en el coche. Más tiempo para dormir, llegar al trabajo o también, para volver a casa.

Además, al reducir los atascos, también bajará el consumo de combustible, algo que los propios conductores van a notar enseguida en su bolsillo. Y no es solo una cuestión económica: la reducción de emisiones y de ruido será inmediata, sobre todo para quienes viven en las calles paralelas al trazado actual de la A-5.

El túnel también aliviará la congestión en superficie. Ahora mismo, muchos conductores buscan rutas alternativas o directamente optan por transporte público para evitar perder casi una hora en un tramo que debería recorrerse en pocos minutos. Con el túnel operativo, todo ese tráfico se canalizará bajo tierra y la experiencia de circular por esta entrada a Madrid será otra completamente distinta.

Así será la Operación Campamento al completo

El soterramiento no es un proyecto aislado. Es la columna vertebral de una intervención más amplia que pretende cambiar para siempre la entrada suroeste de la capital. La Operación Campamento incluye nuevas zonas verdes, espacios peatonales, mejoras en la calidad del aire y una reordenación completa de la movilidad.

Según las previsiones, mientras que el túnel estará operativo a finales de 2026, las obras de urbanización en superficie arrancarán con su licitación este mes de febrero. La ejecución comenzará antes de que termine 2026 y se espera que toda la urbanización esté finalizada en primavera de 2027. Esto implicará calles más transitables, menos ruido, carriles adicionales para bicicletas y una comunicación mucho más fluida entre la ciudad de Madrid y los municipios del sur, especialmente Móstoles, Alcorcón y Navalcarnero.

¿Y qué supone para quienes usan la A-5 cada día?

A corto plazo, va a tocar seguir lidiando con las obras, los cortes y los atascos que ya forman parte de la rutina. Pero la recompensa está a la vista. Cuando el túnel se abra y la superficie se libere de maquinaria, desaparecerán los cuellos de botella y la A-5 recuperará la capacidad que perdió hace años.

Los grandes beneficiados serán miles de conductores que cada día entran y salen de Madrid por esta zona. Lo que hoy se vive como una odisea diaria podría convertirse en un trayecto mucho más previsible, sin parar y arrancar cada pocos metros y sin la incertidumbre de cuánto vas a tardar esta vez. Aún queda camino por recorrer, pero todo apunta a que 2026 será el año del cambio para quienes dependen de esta entrada a Madrid. Y, esta vez, el horizonte parece más cercano que nunca.