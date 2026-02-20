Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tildado de «xenófoba» e «ilegal» la imposición del catalán a los inmigrantes por parte del PSOE de Salvador Illa y culpa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de liderar una iniciativa que el Ejecutivo madrileño recurrirá en los tribunales para evitar que se lleve a cabo.

En un mensaje compartido a través de las redes sociales, Díaz Ayuso ha asegurado este viernes que «la pretensión de Sánchez en Cataluña de que el idioma sea requisito para acoger o no a inmigrantes es ilegal». La presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que desde el PSOE «una vez más» tienen como objetivo «saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera».

Por ello la Comunidad de Madrid, tal y como ha confirmado su presidenta, «dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta ocurrencia ilegal que además, es xenófoba».

La reacción de Isabel Díaz Ayuso se produce horas después de que la Generalitat de Cataluña, presidida por el socialista Illa, anunciara una propuesta para el conocimiento del catalán dejara de ser un mérito y pasara a considerarse un requisito obligatorio para los inmigrantes regularizados que quieran obtener el permiso de residencia en esta comunidad autónoma.

La iniciativa, articulada a través de una enmienda presentada por el Gobierno catalán al Proyecto de Real Decreto sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes, plantea que, en el momento de la primera renovación del permiso de residencia, se valore el aprendizaje del catalán como un «criterio positivo de integración».

La pretensión de Sánchez en Cataluña de que el idioma sea requisito para acoger o no a inmigrantes es ilegal. Una vez más, los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera. La Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 20, 2026

Sin embargo, el texto también indica que los inmigrantes que resulten beneficiarios del proceso de regularización en Cataluña cuentan con un plazo de hasta un año desde que obtienen la residencia para haber iniciado sus estudios de catalán, de manera que se coloca este hecho como un requisito y no como un mérito, en la base del objetivo declarado de reforzar la integración lingüística como «un elemento de cohesión social».

Illa, contra el Gobierno

La decisión del Gobierno socialista catalán sobre los estudios de catalán para los inmigrantes regularizados lleva la contraria al Ejecutivo central, también comandado por el PSOE. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantuvo hace meses que el acuerdo entre socialistas y Junts para el traspaso de las competencias migratorias en Cataluña no contendría «ninguna referencia a ningún requisito».

En particular, Saiz negó que el catalán pudiera ser condición tras la transferencia. «La lengua no es requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona del país o para denegar la entrada», afirmó el ministro de Sánchez, que se encuentra con que Illa ahora propone que sea condición el aprendizaje del catalán para la regularización de inmigrantes.