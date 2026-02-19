Ayuso sonroja a la izquierda: «Okupas, porteros de puticlub, gestores de saunas, esos son sus políticos»

El reciente cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, ha sido uno de los temas que se han colado este jueves en el pleno de la Asamblea en una pregunta formulada por Más Madrid. En el turno de respuesta, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a defender la gestión del consejero y ha acusado a la izquierda de querer lo peor para la universidad pública. «Por eso en sus listas sólo colocan a dedo a activistas, okupas, quema cajeros, porteros de puticlub, saltinbanquis, un acróbata a caballo, amantes, personas que gestionaban saunas».

En cambio, Ayuso le ha recordado que el ya exconcejero Viciana era un «funcionario honrado» y el resto de los integrantes de su equipo son un ingeniero aeroespacial, profesores, licenciados en derecho y administradores civiles del Estado». «Si iba tan mal la educación y hago un cambio y tampoco les gusta… aclárense».

Díaz Ayuso ha subrayado que la izquierda quiere destrozar la educación pública con pancartas de Herri Batasuna, escraches, zozobras, y llevar la ideología sectaria a las instituciones públicas que «las están carcomiendo porque intentan ideologizarlas y controlarlas colocándose a dedo», asegura.

«Ese es el germen de Podemos y Más Madrid? ¿A quiénes han tenido de profesores? ¿Dónde han nacido ustedes y ustedas? ¿Cómo se han colocado entre ustedes?», ha lanzado. Les ha dado igual que la pública se deteriore y, como viene una renovación, no lo soportan porque necesitan que lo público se hunda para vivir de ello y de la pancarta», subrayaba la líder regional.

Reproche de la oposición

Para la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, el cese de Emilio Viciana se debe a «la crisis abierta en el PP por denunciar Viciana la corrupción en el PP en el Caso FP.»

Bergerot ha preguntado «qué esconde» el cese del consejero y de qué se van a enterar los madrileños «en los próximos meses», ya que considera que el motivo no es la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades retirada porque «mande quien mande, la universidad no se va a dejar enterrar».

En cambio, considera que la caída de Viciana se debe al ‘caso FP’ de presuntas irregularidades en troceamientos de contratos públicos para la construcción de centros de Formación Profesional.

«Usted lo ha cesado por denunciar el caso FP, por denunciar cómo se repartían el dinero en las obras ilegales. Sí, a Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular, denunciar la corrupción del entorno de Ayuso», ha afirmado Bergerot.

Por último, ha afirmado que «la hoja de servicios de Viciana es la misma» que la de Ayuso y ha advertido de que «pongan a quien pongan» en la Consejería de Educación, van a tener delante «a los barrios y los campus».

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha asegurado que a Ayuso se le están sumando «una cascada de dimisiones» tras el cese del consejero de Educación y le ha trasladado que la «crisis universitaria» no se soluciona cambiando a Viciana por Mercedes Zarzalejo sino «haciendo política».

Por último, la oposición ha acusado a Ayuso de sufrir una fuerte «crisis de Gobierno» tras la salida del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades, que derivó también en la entrega del acta de tres diputados de la Asamblea cercanos a él.