La OCU pide que no cocinemos más el arroz así: el error que arruina tu comida

Llevas toda la vida haciendo las cosas mal, la OCU lanza un importante aviso sobre la manera en la que cocinas el arroz. Un ingrediente tan nuestro en la cocina española se merece una atención plena. Somos grandes expertos en conseguir un arroz perfecto, ya que estamos ante un país que tiene varias zonas que produce este ingrediente y lo hace de tal forma que deberemos estar preparados para lo mejor.

Es importante estar pendiente de la forma en la que cocinamos un buen arroz puede cambiar por completo. Con una serie de ingredientes que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Estamos ante un arroz que puede convertirse en un elemento que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado que quedase tan bien o quizás mal. La OCU nos descubre un error que todos podemos cometer y que se alargará en el tiempo, la manera en la que cocinamos este preciado ingrediente de la cocina nacional puede ser muy especial. Teniendo en cuenta lo que nos dicen los expertos que no debemos hacer.

Tal y como explica la OCU: «El arsénico inoránico está presente en alimentos muy comunes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó en 2021 un informe de exposición dietética crónica al arsénico inorgánico en el que concretaba cuáles son los alimentos que más contribuyen a la exposición al arsénico por nuestra dieta: el arroz y los productos a base de arroz, los granos y productos a base de cereales, y en menor medida, el agua del grifo. En enero de 2024 EFSA ha publicado los resultados de una nueva evaluación del riesgo de este contaminante, confirmando los hallazgos de la anterior evaluación en 2009 y concluyendo, como entonces, que la exposición de los consumidores al arsénico inorgánico plantea un motivo de preocupación para la salud por sus efectos a largo plazo».

Siguiendo con la misma explicación: «En OCU nos hemos centrado en el arroz y en productos derivados para conocer sus niveles de arsénico y cómo podrían llegar a afectarnos. Hemos comprado 136 alimentos en supermercados y herbolarios, tanto en tiendas físicas como plataformas online. Se trata de un sondeo, sin intención de identificar marcas, ya que el arsénico es un contaminante ambiental cuyos niveles no son constantes, pueden variar según el origen del arroz, las condiciones climáticas y otros factores. Lo que nos interesa es conocer los tipos de productos que presentan más problemas y prevenir a los consumidores para que no hagan un consumo alto de ellos. Hemos llevado al laboratorio arroz de diferentes variedades: blanco de grano corto y de grano largo, vaporizado, precocinado, asiático/basmati, integral, todos en crudo, tal como se encuentran en el envase. En la actualidad no es obligatorio incluir el origen del arroz en la etiqueta, y por ello desconocemos la procedencia de la mayoría de los arroces.

También analizamos productos derivados de arroz de distintos tipos: tortitas, bebidas, fideos, cereales de desayuno, papillas de cereales y tarritos infantiles».Te proponemos una buena y sencilla receta de arroz para conseguir un plus de buenas sensaciones.

Ingredientes:

200 gr de arroz largo

1 kiwi

1 naranja

1 manzana mediana

3 rodajas de piña

20 gr de cebolla frita

40 gr de maíz dulce

1 calabacín pequeño

½ pimiento rojo

Aceite de oliva virgen

Sal y pimienta al gusto

3 cucharadas de miel

1 cucharada de vinagre de Módena

Elaboración: