Adiós a Belén Esteban: salen a la luz los motivos por los que deja la televisión y está confirmado

La trayectoria de Belén Esteban ha estado marcada por una exposición mediática constante que, durante más de 20 años, la convirtió en una de las caras más famosas de la televisión. Sin embargo, cuando parecía que simplemente iniciaba una nueva etapa profesional, la colaboradora ha confirmado que su participación en Top Chef: dulces y famosos podría ser el último proyecto que la mantenga en la pequeña pantalla durante una larga temporada.

La decisión no responde a un revés profesional ni a la evolución de las audiencias, sino a una reflexión personal que llevaba tiempo madurando y que ahora ha decidido materializar.

Su salida del formato No somos nadie, emitido en Canal Quickie junto a antiguos compañeros de Sálvame, ya fue interpretada como un punto de inflexión. La noticia sorprendió tanto a la audiencia como al equipo con el que había compartido más de quince años de trabajo intenso, marcado por polémicas, momentos de humor y episodios de gran carga emocional. Poco después, la marcha de Kiko Matamoros y la posterior cancelación del programa alimentaron las especulaciones, aunque la propia Esteban insistió en que su decisión era independiente del futuro del espacio.

El adiós de Belén Esteban

Durante la presentación de su nuevo proyecto culinario en La 1, Belén Esteban fue clara al explicar que su retirada temporal responde, ante todo, a una necesidad personal. Tras 26 años prácticamente ininterrumpidos frente a las cámaras, siente que ha llegado el momento de detener el ritmo y recuperar parcelas de vida que han quedado relegadas por su intensa agenda profesional. No se trata de un rechazo al medio, sino de una pausa necesaria para preservar su bienestar físico y emocional.

La colaboradora ha vivido en el foco mediático de forma permanente, opinando sobre la actualidad, enfrentándose a críticas y reinventándose en distintos formatos. Esa exposición continuada, con escasos periodos de descanso, ha terminado por pasar factura. Ahora busca recuperar tiempo, energía y una rutina más equilibrada que le permita conectar con aspectos cotidianos que durante años quedaron en segundo plano.

Un año sabático

Entre los propósitos que ha expresado para este periodo sabático figuran objetivos sencillos, pero reveladores: aprender inglés, incorporar el ejercicio físico a su rutina y disfrutar de planes como ir al cine o quedar entre semana con amigas. Son metas que evidencian un anhelo de normalidad, poco compatible con la intensidad de la vida televisiva. Incluso ha bromeado sobre su intención de apuntarse al gimnasio, reconociendo que apenas ha acudido un par de veces en su vida.

«Quiero aprender inglés, y apuntarme al gimnasio, que solo he ido dos veces en mi vida. Como me dan bajones de azúcar, he pensado en ir después de comer, no ponerme insulina y así lo quemo en el gimnasio. También quiero estar con mi amigas, quiero ir al cine, quedar entre diario…», ha declarado al respecto.

Este paréntesis también responde a motivos familiares. Su hija Andrea, residente en Estados Unidos, se ha convertido en una prioridad, ya que hasta ahora sus visitas han estado condicionadas por calendarios de grabación que apenas le permitían estancias de dos semanas. La pausa le permitirá viajar sin prisas y disfrutar de una convivencia más prolongada. Del mismo modo, su relación con su marido, Miguel Marcos, se verá beneficiada por un ritmo de vida menos exigente, después de años en los que el cansancio tras las jornadas televisivas dificultaba incluso planes tan simples como salir a cenar.

Belén Esteban volverá a televisión

Aunque inicialmente habló de un año sabático, posteriormente matizó que la pausa podría oscilar entre seis meses y doce. No se trata, por tanto, de una despedida definitiva, sino del cierre de un ciclo para tomar aire y redefinir prioridades. Su participación en Top Chef: dulces y famosos, que se estrena el 15 de febrero, se perfila así como una despedida temporal en un registro diferente al que la audiencia asocia con su figura.

El concurso de repostería le ha permitido explorar una faceta alejada de la tertulia y del enfrentamiento mediático, así como estrechar lazos con compañeros como Luis Merlo, Mariano Peña e Ivana Rodríguez. Esta experiencia ha reforzado su convicción de que existen nuevos caminos profesionales y personales por explorar, sin renunciar por ello a un futuro regreso a la televisión.

La marcha de Belén Esteban no simboliza un adiós definitivo, sino la decisión consciente de detenerse tras una carrera marcada por la intensidad, la exposición y la capacidad de reinventarse. Su pausa representa, en última instancia, un ejercicio de poco habitual en un medio que premia la presencia constante, y abre la puerta a un regreso que, cuando se produzca, llegará previsiblemente desde una posición más serena.