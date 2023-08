Se descubre cuál es la profesión de Andrea Janeiro y todo el mundo comenta lo mismo

A sus 23 años, Andrea Janeiro ha conseguido triunfar en Estados Unidos. La joven salió de España con 18 años, entre otras cosas para huir de la popularidad de sus apellidos. Poco a poco se ha ganado el respeto de la prensa y lo cierto es que no hay ningún medio que hable mal de ella. Ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y que es consecuente. Cuando alcanzó la mayoría de edad emitió un comunicado solicitando formalmente que los paparazzi no le hicieran fotos. No quería ser personaje público y pidió respeto. Es justo lo que ha tenido, de hecho apenas hay imágenes de ella.

Lo último que se sabe es que, supuestamente, había roto con su novio, un joven británico llamado Daniel Wozza que tenía muy buena relación con Belén Esteban. Esta noticia la confirmó un medio que maneja buenos datos sobre la joven, pero no se ha vuelto a contar nada al respecto. ¿Qué pasará ahora que Andrea está en Estados Unidos? Está trabajando y centrada en su vida laboral, por eso no pierde el tiempo en desmentir los rumores que circulan sobre ella. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará.

La profesión de Andrea Janeiro

Andrea Janeiro se dedica a los medios de comunicación, pero trabaja detrás de las cámaras. En su momento realizó prácticas en Los 40 Principales. Ha estudiado para ser técnica de sonido y es experta en comunicación audiovisual. Esa es la profesión que está desarrollando en Los Ángeles. Belén Esteban le ha visitado en una ocasión, pero no ha compartido demasiados datos. De hecho no supimos que estaba viendo a su hija hasta que una conocida revista anunció que la joven vivía en Estados Unidos.

Belén no suele hablar de su hija, pero hace excepciones. Recientemente ha dado una entrevista en ‘Superlativas’, el podcast presentado por Carlota Corredera. “¿Sabes tú quién me ha enseñado a mí a ser feminista? Mi hija”, contó. La presentadora se quedó muy sorprendida y le dio la enhorabuena. Andrea no tiene relación con su padre, así que la educación que ha recibido ha sido gracias a Belén. Gracias a ella tuvo la valentía suficiente para cambiar de vida a los 18 y mudarse al extranjero.

“Ella no vive en España, vive en otro país”

Andrea es comunicadora y trabaja en Los Ángeles, donde lleva viviendo unos meses. Su madre no quiere dar demasiados datos, pero de vez en cuando aporta información sobre el tema. “Ella no vive en España, vive en otro país”, le explicó a Carlota Corredera. “Muchos años lleva viviendo fuera de España y ella no veía la vida como yo la veía aquí. Y yo se lo agradezco. Ella me enseñó a ser una mujer independiente y a ser una mujer feliz. Y a ser una mujer que puede estar feliz sola. Yo estoy felizmente casada y con esto no quiero decir nada más, solo que es ella la que me enseñó”.

El gran mérito de Belén Esteban

Belén Esteban asegura que se siente muy orgullosa de su hija, pues nunca se ha aprovechado de sus apellidos para trabajar en ningún sitio. “Me emocionó porque para mí es un orgullo que en vez de enseñarle yo a ella haya sido ella la que me ha enseñado a mí”. Andrea no tiene contacto con Jesulín de Ubqrique, a pesar de que siempre ha estado dispuesta a darle una nueva oportunidad. No le guarda rencor.