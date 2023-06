¿Qué pasa con Andrea Janeiro y por qué todo el mundo habla de su nuevo trabajo en Hollywood?

No se habla de otra cosa. La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique se ha convertido en la protagonista del momento. Ha salido publicado que ya no vive en España, se ha mudado a Estados Unidos para empezar una nueva vida y el motivo es evidente. Cuando cumplió 18 años le pidió a su madre que dejase de hablar de ella en los platós. Ya era famosa. Todos sabían que se llamaba Andrea Janeiro, pero ella no pensaba utilizar su nombre para conseguir nada, por eso se ha dio del país.

Andrea Janeiro lo habría tenido muy fácil. Podría haber ganado mucho dinero dando entrevistas o concursando en algún programa, pero ha elegido un camino completamente distinto. “Es verdad que yo he vendido mi vida mucho. Todo el mundo decía que cuando mi hija cumpliese los 18 años lo primero que iba a hacer era vender su vida”, dijo Belén Esteban muy dolida. El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y ha demostrado que Andreíta no quiere ser famosa, por eso está en Hollywood.

Andrea Janeiro triunfa fuera de España

Andrea siempre lo ha tenido claro. Cuando alcanzó la mayoría de edad se fue de España y se instaló en Reino Unido para cursar allí sus estudios universitarios. Sabía perfectamente que en Madrid, donde vivía con su madre, no podría llevar una vida normal. Todo el mundo le ponía cara y ella no quería dar explicaciones a nadie ni encontrarse con ningún paparazzi. Belén presume de que su hija ha rechazado todas las ofertas que le han hecho y vive únicamente de su trabajo.

“Aquí he tenido que escuchar mucho y a las hijas de las que han hablado ahora las veo en la tele, las veo de influencers. Me parece muy bien y lícito, pero hay gente que se quiere buscar un futuro y lo están haciendo sin venir a la tele y sin contar su vida”, explica la colaboradora. Pero, ¿de qué trabaja Andrea Janeiro? Estudió para ser técnico de sonido, de hecho salió publicado que estuvo haciendo prácticas como becaria en Los 40 Principales. Ahora tiene un puesto más elevado y está ejerciendo de periodista en Los Ángeles, al menos eso asegura la revista ‘Lecturas’.

Andreíta no necesita a Jesulín

No es ningún secreto. Andrea Janeiro ha tenido muchos problemas con su padre. Belén Esteban siempre ha dicho que Jesulín de Ubrique no le presta demasiada atención a la joven. De hecho se negó a pagar sus estudios en Reino Unido. La colaboradora se indignó cuando descubrió que su ex no quería hacerse cargo de estos gastos. Sin embargo, prometió que iba a darle a su hija lo mejor y que no tenía que esta preocupada. Aseguró que si quería salir de España para estudiar eso es justo lo que iba a hacer. Y eso es justo lo que ha pasado.

Belén Esteban está muy orgullosa

Belén siempre ha dicho que su hija es el gran motor de su vida. Ha superado situaciones muy delicadas y todo ha sido gracias a la joven. Tiene una relación fantástica. La colaboradora asegura que Miguel Marcos se ha portado como un padre con Andreíta, así que no le ha faltado de nada. ¿Qué pensará Jesulín del trabajo de su hija en Hollywood? Aparentemente hay muchas diferencias con Julia Janerio, quien ha preferido ser influencer y disfrutar de sus apellidos.