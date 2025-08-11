El mensaje de Sara Carbonero que ha dejado sin palabras a Iker Casillas

Sara Carbonero formalizó su relación con Iker Casillas en 2016 y durante mucho tiempo fueron uno de los matrimonios más emblemáticos de la crónica social, por eso hubo tanta gente que se llevó las manos a la cabeza cuando empezaron a circular los primeros rumores. Muchos medios aseguraron que Casillas tenía un comportamiento extraño, motivado por una presunta crisis con su entonces mujer. Desgraciadamente para los fans, las teorías no tardaron en confirmarse. Carbonero emitió un comunicado a través de sus redes sociales reconociendo que había puesto punto y final a su relación con el futbolista. Eso sí, aseguró que iban a seguir unidos porque tienen dos hijos en común y lo único que han perseguido siempre es el bienestar de ambos. Pero, ¿por qué estamos hablando de todo esto ahora? Han pasado cuatro años desde que se separaron, pero ha sucedido algo importante.

La periodista ha recurrido a su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje que ha dejado sin palabras a Iker Casillas. «Ahora mismo estoy en una época de silencio a todo volumen, mi cuerpo y sobre todo mi mente me lo pedían. En un lugar que no requiere testigos, pero sí tiempo», escribe. El deportista podría haber contestado, pero no lo ha hecho, se ha decantado por el silencio, algo que ha dado luz verde a Carbonero. «Lejos de estrujarme la cabeza para ser original, productiva 24/7, inspiradora, ser de luz y un largo etcétera, me estoy limitando simplemente a SER. Y me está sentando bien», añade la empresaria.

Sara Carbonero ha demostrado tener una gran capacidad para conectar con su audiencia. Se siente muy cerca de sus seguidores y agradece profundamente que sus palabras tengan tan buena acogida. «Cada día me gusta más escuchar lo que otros tienen dentro. Ahí me siento plena y en paz», comenta al respecto. Debemos tener en cuenta que esta noticia se da en unas circunstancias complicadas para Iker Casillas. Hace un tiempo, el futbolista disfrutaba de una reputación excelente, pero ahora son muchos los que le ponen en duda. Ha perdido el título de «yerno de España» y se enfrenta a una crisis que está afectando a su reputación.

Mientras tanto, Sara Carbonero puede presumir de haber ganado la batalla. Su comunicado ha tenido una gran repercusión y sus fans aplauden el talento que tiene como escritora. «Contamos con ángeles en forma de amigas que te recuerdan en una comida cualquiera que somos importantes y que siempre tenemos algo que contar, que aportar, que nuestra historia suma y que te impulsan a creer un poquito más en ti. Esas son las personas que quiero cerquita», detalla en su última publicación.

El consejo de Sara Carbonero

Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, Sara Carbonero está en una posición perfecta para intentar ayudar a aquellos que no están atravesando una buena época. Debemos tener en cuenta que la presentadora se ha enfrentado a baches muy complicados, así que sabe perfectamente lo que es sentirse mal. Por suerte, siempre ha estado muy bien acompañada y se ha esforzado al máximo para salir adelante.

Carbonero, con intención de animar a sus admiradores , ha escrito: «Si estás pasando una crisis de identidad, recuerda que no hay nadie como tú y ese es tu súper poder. No te compares. Háblate con cariño y honra cada proceso como venga». Su post no ha tardado en llenarse de comentarios, incluso hay algunos internautas que le han preguntado cuál es su secreto para a veces separado de su ex en términos tan amistosos

La ruptura de Casillas y Carbonero

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero en 2021 puso fin a una de las historias de amor más mediáticas del panorama español. Tras más de una década juntos y dos hijos en común, la pareja comunicó su ruptura mediante un comunicado conjunto en redes sociales, en el que dejaron claro que su decisión se había tomado de mutuo acuerdo y desde el cariño. Evitando alimentar rumores y manteniendo un perfil bajo en lo personal, ambos se esforzaron por transmitir una imagen de respeto y unidad familiar, dejando a un lado las diferencias para priorizar el bienestar de Martín y Lucas.

Con el paso del tiempo, Casillas y Carbonero han demostrado que su compromiso con sus hijos está por encima de cualquier circunstancia personal. Aunque sus caminos sentimentales se hayan separado, mantienen una relación cordial, apoyándose mutuamente en momentos importantes. No es raro verles coincidir en celebraciones familiares o en actos relacionados con sus hijos, siempre mostrando una actitud cercana y respetuosa. Este vínculo de complicidad ha sido reconocido públicamente por ambos en más de una ocasión, dejando claro que, pese a que el amor de pareja se terminó, la conexión y el afecto siguen intactos. Tanto es así que, según nuestros datos, Casillas estuvo en la última fiesta de cumpleaños que organizó su ex.