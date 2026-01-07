Roberto Brasero confirma el giro del tiempo para el fin de semana: «La borrasca Francis…»

La borrasca Francis no será lo peor de estos días: Roberto Brasero confirma un giro del tiempo de cara al fin de semana. Todo apunta a una sorpresa meteorológica, con novedades que pueden marcar unas jornadas en las que el tiempo volverá a situarse en primer plano.

Con la vuelta a la rutina, conviene estar atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días. El pronóstico obliga a seguir de cerca la evolución, porque cada detalle cuenta en un escenario que puede cambiar más de lo esperado.

Volver al trabajo no siempre es sencillo y, por eso, estos días de descanso pueden resultar imprescindibles.

La borrasca Francis no ha llegado sola

Estos días nos hemos enfrentado a una borrasca que ha llegado con una ola de frío ártico que ha acabado siendo una de las más intensas de los últimos tiempos. Por lo que, quizás, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Una novedad destacada que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días en los que todo puede ser posible.

Los expertos del tiempo como Roberto Brasero no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Una situación del todo inesperada que puede ser esencial.

Esta borrasca sin duda alguna se ha convertido en un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompaña en estos días que tenemos por delante en estas próximas jornadas.

Confirma Roberto Brasero el giro radical que nos espera

Nos espera un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Roberto Brasero nos explica lo que nos espera en estas próximas jornadas en las que tendremos que estar muy pendientes de una previsión del tiempo puede ser clave.

Este experto nos explica desde su previsión del tiempo de Antena 3 que: «Mañana empezará el día con heladas generalizadas e incluso algunas de -15º como en las montañas del norte, en Sierra Nevada o en las Parameras de Molina, provincia de Guadalajara. Ahí tenemos avisos de nivel rojo por bajas temperaturas. En el mapa de avisos de Aemet ahora los que tenemos vigentes son por frío y mañana de nuevo se activarán por nevadas, pero de nivel amarillo, en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, donde la cota de nieve empezará en 400 metros subirá hasta los 1000 a lo largo del día. Tendremos mucho frío pero también mucho sol para empezar el miércoles pero luego se irá nublando, salvo en las comunidades del Mediterráneo donde mantendrán los cielos despejados: la borrasca Francis ya es historia, pero el viento fuerte y el frío aún seguirán en el este de España. También el viento será fuerte, los alisios, en el norte de Canarias. Luego por la tarde las temperaturas de mañana subirán respecto a las de hoy. No se notará mucho porque frío seguirá haciendo… pero un poco menos que hoy. Y el jueves seguiremos sumando grados antes de una nueva bajada prevista a partir del viernes».

Siguiendo con la misma explicación: «Terminan ya las Navidades, tan prolíficas que han sido en cuanto a tiempo adverso: entradas de aire polar, borrasca con nombre propio, lluvias torrenciales, frío intenso y, para rematar, nevadas en cotas bajas, casi a nivel del mar hoy en el norte de España. No todo el invierno es así: estamos teniendo días duros. Ahora termina el periodo navideño pero el tiempo invernal seguirá, como corresponde, aunque los próximos días no debería ser tan complicados como algunos de los que hemos tenido en estas tres semanas, a caballo entre dos años».

Por lo que, tendremos que prepararnos para lo peor, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Es hora de preparar el abrigo y la chaqueta por lo que está a punto de pasar en breve, un giro radical que puede ser clave.