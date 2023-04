Al descubierto: ¿Cómo se lleva Miguel Marcos con Andreíta, la hija de Belén Esteban?

Belén Esteban siempre ha dicho que Miguel Marcos es el hombre de su vida. Asegura que llegó en el momento justo y que gracias a él pudo salir adelante. Pero, ¿qué relación mantiene el conductor de ambulancias con Andrea Janeiro? Andreíta es alguien imprescindible en la vida de Belén y para ella era fundamental que se llevara bien con Miguel. El tiempo lo ha puesto en su sitio. Andrea adora al sanitario, al igual que adoraba a Fran, el primer marido de la princesa del pueblo.

Andrea Janeiro tomó una decisión cuando cumplió 18 años: marcharse de España y empezar una vida anónima y lejos de los medios. También emitió un comunicado para informar de que tomaría medidas si sus fotos ocupaban la portada de alguna revista. Desde ese momento todas las publicaciones andan con mucho cuidado cuando dan noticias sobre Andreíta. Hay temas que son un misterio, pero otros son evidentes. Todo el mundo sabe que tiene una relación maravillosa con Miguel. De hecho Belén Esteban lo ha confirmado.

Miguel Marcos ejerce de padre

La noticia la dio Belén Esteban, pero enseguida perdió el control e hizo lo imposible para frenar el escándalo. La princesa del pueblo reconoció que quería volver a ser madre. Lo estaba intentando porque su marido quería vivir la experiencia: tener hijos propios y ampliar la familia. Durante un tiempo todo el mundo estuvo pendiente de los pasos de Belén. Ella misma reconoció que lo estaba intentando por el método tradicional porque no quería ponerse en tratamiento. No lo consiguió y llegó un momento en el que se planteó adoptar, pero finalmente no ha dado el paso.

Belén asegura que a ella le hubiera encantado volver a tener un bebé, aunque realmente lo hacía por Miguel. El sanitario quería ser papá. Es más joven que ella y todavía no ha tenido descendencia. Sin embargo, por circunstancias de la vida a Andreíta le trata como si fuera suya. Recordemos que la joven tiene una relación complicada con su padre. Jesulín de Ubrique no se lleva bien con Belén Esteban y esto ha terminado salpicando a Andrea. Ella ha pagado las consecuencias.

La complicidad de Miguel y Andrea

Tanto uno como otro son rostros anónimos y hay que informar de ellos con mucha precaución, pero es inevitable que se conviertan en noticia. De hecho muchas veces despiertan la atención de la prensa por los movimientos de Belén Esteban. La colaboradora fue la primera en decir que su hija se iba lejos de España, aunque no indicó el lugar exacto. Después publicó una foto en Estados Unidos y no fue fácil llegar a la conclusión de que Andreíta estaba allí. Miguel le hizo una visita. Entre ellos hay mucha complicidad y tienen en común algo importante: los dos quieren ser anónimos.

Han formado una bonita familia

Andrea Janeiro ha crecido con la ausencia de su padre, pero gracias a Miguel Marcos no ha echado nada en falta. También es verdad que Belén ha hecho todo lo posible para que su hija no tuviera ningún problema. La niña ha crecido sin rencor, por eso no tiene un mal concepto de Jesulín. Sabe que es su padre, a pesar de que este papel lo haya ejercido Miguel Marcos.