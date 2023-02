Se filtra la profesión que ejerce Andrea Janeiro en EEUU: así se lo ha tomado Belén Esteban

Se ha anunciado una noticia que nadie esperaba y la expectación cada vez es más fuerte. Andrea Janeiro, hija de la archiconocida Belén Esteban, vive fuera de España por un motivo que ha sorprendido al público.

La impactante profesión de Andrea Janeiro

La joven estudió en Inglaterra. Se fue allí cuando cumplió 18 años porque no quería saber nada de la fama de sus padres. Andrea Janeiro apoya a su madre y nunca le ha pedido que deje la televisión, pero es un mundo que nunca le ha gustado.

Por eso tomó la decisión de renunciar a la fama y de emprender una carrera bastante complicada. Lo último que se supo de ella es que Belén se negó a pagarle los estudios, pero nadie sabía exactamente cuál era esta formación. El medio citado en líneas anteriores ha resuelto el misterio: Andreíta, como se la conoce en Telecinco, ha estudiado periodismo.

Belén Esteban sabe perfectamente que su hija no quiere ser famosa, por eso ha escondido el secreto y no ha cometido ningún error. Es cierto que hace unos meses publicó una foto de Andreíta de espaldas y el texto generó todo tipo de dudas. La colaboradora se despidió de su pequeña e insinuó que iba a marcharse fuera de España, pero no dio más explicaciones. Ahora conocemos la verdad.

Andrea Janeiro trabaja como periodista en EEUU

Andrea Janeiro, según la información publicada en Lecturas, ha firmado un contrato con una empresa americana. Reside en Estados Unidos y ese es el motivo que le obliga a estar lejos de su madre, a pesar de que siguen igual de unidas. La princesa del pueblo ha hecho gala de la relación tan especial que tiene con la joven yendo a visitarla por sorpresa. Ahora sabemos por qué Belén se ausentó tres semanas de su puesto de trabajo en ‘Sálvame’.

Los espectadores de ‘Telecinco’ se dieron cuenta de que Belén Esteban no estaba colaborando en Sálvame. Este detalle hizo saltar todas las alarmas y la colaboradora tuvo que aclarar que no había sido despedida. Simplemente estaba de vacaciones. Más adelante explicó que había recorrido parte de Estados Unidos, peor tampoco explicó el motivo.

La princesa del pueblo guardó el secreto de su hija. La joven está trabajando en América, pero Belén no dijo nada para intentar protegerla. También es cierto que ningún periodista se va a desplazar hasta allí para hacerle fotos. Pasó lo mismo cuando vivía en Londres. Todos sabían cuál era su vivienda, pero nadie se atrevió a desplazarse hasta allí para fotografiarla.

¿Sigue recibiendo Andreíta la pensión de Jesulín de Ubrique?

No. Según ha salido publicado, Jesulín estaba obligado a pagar hasta que su hija fuera económicamente independiente. Ahora sabemos que Andrea Janeiro está viviendo el sueño americano, así que su padre se ha librado de pasar la manutención. Eso sí, Belén Esteban siempre ha reconocido que el torero, en ese sentido, siempre ha cumplido con su obligación.

Andrea Janeiro debe estar lejos de su madre hasta que termine el contrato que ha firmado con sus nuevos jefes. Mientras tanto, Belén intentará ser discreta y no dar más datos de los necesarios. Es posible que hable, pero no desvelará ningún dato oculto.