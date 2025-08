Un volcán de Kamchatka (Rusia) entra en erupción por primera vez en casi 500 años tras un gran terremoto

El volcán Krasheninnikov, situado en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, ha entrado en erupción durante la noche del sábado 2 de agosto al domingo 3, por primera vez en varios siglos. La actividad volcánica se ha producido pocos días después de un terremoto de gran magnitud que sacudió la región. El fuerte movimiento de tierra registrado en Rusia activó la alerta por tsunami en todo el Pacífico, con una alarma que se extendió a Japón, Taiwán, Alaska y Hawái.

Según informaron las autoridades, la erupción del volcán de Rusia expulsó una columna de ceniza que alcanzó los 6 kilómetros de altura, elevándose sobre el cielo de Kamchatka. Imágenes difundidas por medios estatales han mostrado densas nubes de ceniza que se han desplazado hacia el océano Pacífico.

El Ministerio de Emergencias de Kamchatka ha informado a través de redes sociales que la columna de ceniza se dirigía hacia zonas deshabitadas y no se ha registrado la caída de esta ceniza en localidades pobladas.

Olga Girina, responsable del Equipo de Respuesta a Erupciones Volcánicas de Kamchatka, han confirmado que ésta es la primera erupción históricamente confirmada del volcán Krasheninnikov en 600 años. En cambio, algunas fuentes, como el Programa Global de Vulcanismo del Smithsonian de Estados Unidos, han indicado que la última actividad se remonta a hace unos 475 años.

WATCH: Krasheninnikov Volcano in Kamchatka, Russia erupts for the first time in 600 years pic.twitter.com/qHLy7sknsW

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 3, 2025