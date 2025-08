Decían que iba a ser el nuevo Sebastián Yatra, pero fracasó: así está ahora

Sebastián Yatra es uno de los cantantes más influyentes de los últimos tiempos y gracias a él son muchos los que se han atrevido a probar suerte en la industria musical. El artista ha logrado que su talento cruce fronteras y se ha ganado un hueco en el corazón de los españoles. En la crónica social se le conoce, entre otras cosas, por la relación que mantuvo con la cantante Aitana Ocaña (OT 2017). No obstante, Sebastián tiene detrás una historia muy extensa que ha servido de ejemplo para los amantes de la música. Hay alguien que estuvo a punto de ocupar su trono, pero actualmente ha desaparecido. Nosotros sabemos quién es.

Íñigo Quintero consiguió que su primera canción despertarse el interés de la prensa internacional. Si no estás llegó a Francia, Portugal, Alemania y Austria. En España fue un éxito rotundo y consiguió que la industria musical prestase una gran atención a sus movimientos. Era el número 1 y algunos expertos aseguraban que le había robado el puesto a sus compañeros. No tenía competidor y su futuro parecía ser dorado, pero en la actualidad disfruta de una trayectoria muy distinta. A pesar de sus esfuerzos, después de su mítica canción no ha vuelto a generar el ruido que deseaba.

El fallo de Íñigo Quintero

Uno de los problemas que ha tenido Íñigo es que se ha sentido encasillado porque todo el mundo le recuerda por Si no estás y nadie sabe decir el título de sus otros temas. Hace unos meses dio una entrevista y le preguntaron por el estilo que quería seguir. Pues mira, no lo sé, esto me lo han preguntado varias veces, pero realmente en el disco que estamos preparando hay un poco de todo. O sea, no hay una línea súper marcada de un tipo de música así. Hay un poco de todo, unas más lentas, más baladas», respondió.

Gracias a las declaraciones que recoge el diario Marca sabemos que Íñigo Quintero ha seguido luchando por sus sueño, de hecho ha realizado una gira internacional que algunos especialistas no consiguen entender. Todavía no ha encontrado su hueco al 100% en España, pero ya quiere salir fuera.

«Sí, sí, es verdad. O sea, es cierto que, claro, lo normal es empezar por España y con toda la parte de Latinoamérica, sobre todo para artistas españoles, porque al final compartimos el idioma y es como más natural irse para allí. Es cierto que estoy por Europa porque bueno, al final con toda la repercusión que tuvo mi música hace un año, que estuvo ahí arriba del todo… Había personas que tenían muchas ganas de ir a un concierto mío, entonces bueno, hicimos esa gira por Europa», ha declarado al respecto.

Un giro de 180 grados

Lo que parecía el comienzo de una carrera imparable terminó convirtiéndose en un proceso de reflexión para el joven. Íñigo, que por entonces aún compaginaba su vida con los estudios de Magisterio y su afición por el fútbol, no tardó en reconocer que toda aquella exposición pública le había sobrepasado. El frenesí de los focos y el interés constante de los medios provocaron en él un bloqueo personal y artístico difícil de gestionar. Historias como estas demuestran que no hay que dar nada por hecho. Es importante dejar claro que Quintero no ha dejado de luchar desde que Si no estás le convirtió en una estrella, pero hay que tener en cuenta que la industria musical está en constante movimiento y hay muchísima competencia.

Lejos de seguir creciendo, decidió dar un paso atrás para conectar con su entorno más íntimo. Durante un tiempo, evitó entrevistas y mantuvo un perfil bajo, buscando recuperar la tranquilidad que había perdido de golpe. Aquel silencio no era abandono, sino una forma de protegerse mientras reorganizaba sus emociones y su creatividad, que tras el boom se habían quedado en pausa. Esta estrategia no fue acertada en términos comerciales. La actualidad avanza a pasos agigantados y ausentarse en el momento equivocado puede ser definitivo.

Con el tiempo, Íñigo Quintero encontró una vía para canalizar lo vivido a través de una nueva canción: Lo que queda de mí. Aunque esta composición no replicó la viralidad de su primer gran éxito, supuso un regreso más consciente y personal. En ella plasmó no solo sus inquietudes, sino también la transformación interior que le dejó el huracán de la fama. Una pieza más madura, con la que demostró que su historia en la música no había terminado. La cuestión es que la audiencia ha perdido el interés y ahora hay otros cantantes que suenan con más fuerza