Belén Esteban, entre lágrimas, se sincera sobre su final en televisión

Con el paso de los años, Sálvame se ha ido consolidando como uno de los programas más longevos y fuertes de la parrilla televisiva española. Desde que aterrizó por primera vez el 27 de abril de 2009, muchos han sido los momentos que se han vivido en su ya icónico plató. Por ello, con motivo de la celebración de su 14 aniversario, no es de extrañar que la nostalgia salga a flote entre sus colaboradores y, si no, que se lo digan a Belén Esteban.

Tantos años en televisión, día tras día, no los celebran todos. Jorge Javier es muy consciente de ello, por lo que no dudó en contar una pequeña anécdota del primer programa de la historia de Sálvame. Pues, tal y como se ha comunicado, este jueves 27 de abril se emitirá un programa especial por el aniversario.

Tras ver la previa de lo que será emitido, la de Paracuellos no ha podido evitar emocionarse. «He llorado mucho, me he emocionado mucho. Quienes empezamos este programa sabemos lo que hemos vivido», admitió. «Echo de menos a gente que no está. Por supuesto a Mila Ximénez, pero hay dos personas muy importantes que han marcado mi vida. Son Raúl Prieto y Carlota Corredera», confesó, entre lágrimas.

«También me han emocionado mucho esas imágenes que he visto de mí, de mi mala situación», explicó haciendo referencia a su etapa en la que tenía adicciones. «Nos hemos reído, hemos llorado, hemos discutido, nos hemos peleado…», continuó. Pero, lo que nadie se esperó fueron las palabras que le siguieron a continuación.

«Quiero mandar un mensaje muy claro. Sálvame es el programa de mi vida y el día que acabe Sálvame, Belén Esteban acabará con el programa. Me iré con él», confesó mirando a cámara. «Sabes que eso no se puede decir nunca, ¿no?», le advirtió Jorge Javier. «Parece que la gente está deseando que se acabe y vais como el p… culo, no tenéis ni idea. Hay Sálvame para rato», concluyó Belén Esteban.