Belén Esteban, entre lágrimas por Kiko Matamoros: “Me has roto el corazón”

El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Belén Esteban quiso intervenir en directo a través de llamada telefónica. Y todo para contestar a su compañero Kiko Matamoros, tras asegurar en una revista que la de Paracuellos “ya no interesa”.

Entre lágrimas, Belén Esteban habló con Jorge Javier Vázquez y el colaborador de Sálvame. “Quiero que quede muy claro que yo, en mi vida, he luchado por qué compañero hace más audiencia, si Kiko Matamoros o Belén Esteban”, comenzó diciendo la tertuliana. Además, quiso confesar cómo le había sentado el comentario de su compañero en la revista ‘Lecturas’.

“Estoy un poco nerviosa. Me ha dolido mucho el titular de Kiko Matamoros porque, con los problemas que tiene él con Hacienda, que tenga que hablar de Belén Esteban…”, espetó. Por si fuera poco, aprovechó la ocasión para recordar que su cabeza “no está bien”: “Aunque he sido una tía muy fuerte toda mi vida y mi cabeza me ha jugado una mala pasada… Me estoy recuperando”.

Belén Esteban llama en directo a Jorge Javier para responder a las declaraciones de Kiko Matamoros sobre ella #yoveosálvamehttps://t.co/rRdEdQH2ZU — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 28, 2022

Con la voz visiblemente entrecortada, Belén Esteban reconoció a Jorge Javier Vázquez que no se esperaba que Kiko Matamoros diera ese titular en Lecturas: “Me parece penoso que tenga que decir eso”. Es más, quiso ir más allá: “Estoy triste porque ahora no estoy bien y me duele porque pensaba que Kiko me tenía un poco de cariño, y me he dado cuenta de que no me lo tiene”.

Acto seguido, la de Paracuellos confesó qué le había dicho su marido, Miguel sobre las declaraciones del exconcursante de Supervivientes 2022: «Que pase de él y sufra por la gente que me importa y que me lo demuestra”. Kiko Matamoros, finalmente, tuvo la oportunidad de explicarse tras el revuelo ocasionado:

“Cuando vi el titular también me pregunté si había dicho yo eso y, si lees la revista, no dije eso”, comenzó diciendo el tertuliano. “Digo que interesas menos porque has apartado ciertos aspectos de tu vida personal, y eso la audiencia lo notó, pero no es nada vejatorio”, añadió. A pesar de todo, Kiko Matamoros reconoció que la quería mucho y que la respetaba profundamente. ¿Lograrán solucionar esta situación?