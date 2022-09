Belén Esteban, muy crítica con Jorge Javier Vázquez por sus palabras sobre Tamara Falcó

No es ningún secreto que, en los últimos días, en la prensa del corazón no se habla otra cosa que no sea la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Como consecuencia del vídeo en el que se veía al joven besando a otra mujer, la hija de Isabel Preysler tomó la decisión de romper su relación. De esta manera, Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban quisieron opinar en Sálvame sobre esta situación.

El presentador de televisión comentó que Tamara Falcó tendría que haber imaginado que esto iba a suceder. Unas palabras con las que Belén Esteban se mostró realmente molesta. “Podemos tener un debate pero, si vamos a discutir… no”, aseguró la colaboradora. A pesar de sus palabras, terminó dando a conocer su punto de vista respecto a las declaraciones de su compañero.

“Me molestó que dijeras que Tamara se merecía lo que tenía por ser católica y de derechas. Y si no fue así, me gustaría que me lo explicaras”, pidió Belén Esteban. Al ser consciente de que malinterpretó sus palabras, Jorge Javier Vázquez se sinceró: “Yo nunca dije que ella se mereciera nada. Nunca voy a decir eso porque es algo que no me gusta”.

Belén Esteban: «Tamara no es mi amiga pero no tienes razón en muchas cosas» #yoveosálvamehttps://t.co/f1QYIkwUKJ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 27, 2022



Por si fuera poco, quiso hacer una pregunta a su compañera: “Belén, ¿a ti te gustaría ser nuera de Íñigo?”. Ésta no tardó en responder con contundencia: “No, pero entiendo que el amor te vuelva loca de vez en cuando. A mí me ha pasado”. De esta manera, defendía a Tamara Falcó al no darse cuenta de las continuas infidelidades de Onieva.

“Cuando tienes ya 40 años tendrías que saber. A Íñigo Onieva le están pidiendo que fuera alguien que no era. Tamara sabía perfectamente con quién estaba”, aseguró Jorge Javier Vázquez. Belén Esteban, por su parte, tenía una opinión completamente diferente: “Iñigo sabía lo que había, dónde se metía. Tamara no tiene la culpa de lo que ha hecho Íñigo”.

Por si fuera poco, y mirando a cámara, la colaboradora de Sálvame se dirigió al empresario: “Íñigo, te la han jugado. Quien ha filtrado el vídeo es un amigo tuyo, muy cercano a tu círculo”. Una información que, desde luego, no dejó indiferente a nadie. Lo cierto es que, indudablemente, esta ruptura va a seguir dando de qué hablar en los próximos días.