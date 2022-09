Belén Esteban regresa a ‘Sálvame’ con una confesión sobre su pasado

El pasado 5 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Pero no era una cualquiera, ya que regresaba a sus filas uno de los pesos pesados del programa. Estamos hablando, cómo no, de Belén Esteban. La colaboradora volvía al plató tras haber sufrido una impactante caída en plató por la que se rompió tanto la tibia como el peroné.

Desde entonces, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en numerosas ocasiones y también ha tenido que hacer frente a un largo proceso de rehabilitación. Finalmente, después de tanto esfuerzo, Belén Esteban ha regresado a Sálvame. Todavía no tiene el alta definitiva, pero ya puede comenzar a retomar su día a día. Eso sí, con su inseparable muleta.

En el programa del pasado lunes, había un tema principal: la incorporación de un nuevo colaborador. Se trataba de alguien que podría poner en peligro la continuidad de alguno de los allí presentes. A modo de broma, Belén Esteban se mostró contundente: “Yo corriendo seguro que no voy a salir. Además, ¡es que acabo de llegar!”, exclamó.

Por si fuera poco, decidieron comentar la entrevista de Olvido Hormigos en Viernes Deluxe. En ella, la exconcursante de Gran Hermano VIP dio detalles de cómo está siendo su vida alejada de los medios, tras haber vivido un auténtico infierno. Belén Esteban no dudó en aprovechar la ocasión para sincerarse, como nunca, sobre su pasado.

“Yo he sido drogadicta hace 14 años y ahora soy una mujer nueva y renovada”, reconoció la colaboradora de Sálvame. Unas palabras que, incluso, dejaron en shock a sus compañeros. “Ya no dices ‘estuve malita’”, aseguró Lydia Lozano. La de Paracuellos asintió, dando aún más naturalidad a sus palabras.

Por si fuera poco, Belén ha querido hacer hincapié en el tremendo esfuerzo que ha hecho durante varios años para tratar de conseguir un equilibrio en su vida. “Puedo decir que ni he robado ni he matado. Todo lo que tengo es mío y de mi hija”, recordó. Sea como sea, estas palabras de Belén no han dejado absolutamente indiferente a nadie.