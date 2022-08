Belén Esteban confirma la fecha de su regreso a ‘Sálvame’ como colaboradora

Tras unos meses complicados debido a la caída que sufrió en el plató de Sálvame y todo lo que vino después, con la llegada del mes de septiembre Belén Esteban ha anunciado su vuelta al programa de Telecinco. Un regreso muy esperado por todos los espectadores.

La colaboradora ya está de vuelta en Madrid tras disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su marido, Miguel Marcos, y ya desde su hogar, ha aprovechado para hacer un resumen de cómo han sido estos días de descanso, así como también ha desvelado cuándo regresará a Telecinco.

Junto a una recopilación de imágenes de su viaje a Canarias, Belén Esteban ha escrito un pequeño texto en el que ha puesto al día a sus seguidores sobre cómo va su recuperación: «De vuelta a casa», comienza el post, narrando que «ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna», escribe.

De esta forma, Belén Esteban explica que «ahora tengo un alta por mejoría», no obstante, aún no tiene el alta completa: «Todavía me queda un poquito», y que ahora que ha regresado «tengo que volver mi rehabilitación, poco a poco, para volver a mi vida».

Fue el pasado mes de abril, cuando su vida se paralizó, después de sufrir una brutal caída en el plató de Sálvame, rompiéndose la tibia y peroné, teniendo que pasar por el quirófano en varias ocasiones y guardando un reposo absoluto que hizo que su estado anímico estuviera por los suelos.

No obstante, la espera para volver a ver a Belén Esteban en el plató de Sálvame está a punto de terminar: «Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa, Sálvame, con muchas ganas», ha anunciado en su cuenta de Instagram. Una noticia que ha llenado de emoción a sus seguidores.