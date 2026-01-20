Belén Esteban anuncia que se retira de la televisión por este motivo y nadie da crédito

Belén Esteban encara 2026 con un cambio de rumbo que ha sorprendido incluso a quienes siguen de cerca su trayectoria desde hace décadas. La colaboradora ha anunciado su intención de retirarse temporalmente de la televisión tras finalizar su próximo proyecto en La 1, una decisión meditada que llega después de 26 años prácticamente ininterrumpidos en los platós.

El anuncio se produjo en un contexto aparentemente rutinario, durante la presentación de Top Chef: Dulces y famosos, formato en el que debutará como concursante en las próximas semanas. Sin embargo, lo que parecía una comparecencia más acabó convirtiéndose en una confesión inesperada que marca un antes y un después en su carrera. Esteban explicó que, una vez concluida esta aventura televisiva, quiere bajar el ritmo y tomarse un parón de entre seis meses y un año, alejándose de la dinámica diaria que ha definido su vida profesional durante más de dos décadas.

Belén Esteban toma una decisión

Lejos de un arrebato o de una reacción puntual, Belén Esteban dejó claro que su decisión responde a un desgaste acumulado y a la necesidad de tomar distancia. Durante un corrillo con periodistas, reconoció que lleva desde finales de los años noventa enlazando proyectos, programas y colaboraciones sin apenas tregua, lo que ha convertido la televisión en una constante absoluta en su día a día. En ese contexto, explicó que siente que ha llegado el momento de parar y de permitir que tanto ella como el público descansen de una exposición continua.

La propia Esteban insistió en que no se trata de una retirada definitiva ni de un adiós a los medios, sino de una pausa consciente y limitada en el tiempo. Habló abiertamente de un «año sabático», una expresión que resume bien su intención de desconectar sin cerrar puertas.

¿Qué hay detrás de su gran cambio?

Más allá del impacto mediático del anuncio, los motivos que expuso Belén Esteban llamaron la atención por su tono cercano. Lejos de hablar de estrategias profesionales o de cansancio mediático en abstracto, la colaboradora puso el foco en su vida personal y en su entorno más cercano. Explicó que quiere tiempo para ella, pero también para las personas que forman parte de su núcleo familiar y afectivo, a quienes siente que ha relegado durante años por compromisos laborales.

En ese repaso íntimo mencionó a su hija, que vive en Estados Unidos y a la que reconoce no poder ver con la calma que le gustaría, así como a su madre, de 82 años, que reside en Benidorm. También habló de su marido, con quien asegura encontrarse en un momento especialmente feliz, y con el que quiere recuperar una vida más tranquila, alejada de horarios imposibles y compromisos constantes.

La idea de «parar por ella» se repitió varias veces en su discurso, no como una justificación, sino como una reivindicación personal. Belén Esteban dejó entrever que, por primera vez en mucho tiempo, se concede el derecho a frenar sin sentirse culpable, a priorizar su bienestar y su vida privada frente a la exposición pública que ha marcado su identidad durante años.

Belén Esteban quiere descansar

Ante la inevitable lectura en clave de actualidad televisiva, Belén Esteban quiso despejar cualquier duda sobre los motivos reales de su parón. Subrayó que su decisión no está relacionada con el resultado de La familia de la tele ni con ningún revés profesional reciente. Según explicó, la idea de tomarse un descanso estaba tomada con anterioridad y no responde a un fracaso concreto ni a una situación puntual dentro del sector.

Entre los planes que baraja durante ese tiempo fuera de la televisión, Belén habló de cuestiones cotidianas y alejadas del foco mediático. Pasar más tiempo en casa de su madre, viajar a Estados Unidos para ver a su hija con calma, recuperar cenas tranquilas con su marido o retomar hábitos que ha ido posponiendo, como aprender inglés o acudir al gimnasio con regularidad, forman parte de ese proyecto personal que quiere priorizar.

El nuevo programa de Belén Esteban

Antes de materializar ese parón, Belén Esteban afronta un último desafío televisivo que, en cierto modo, funciona como cierre de etapa. Se trata de Top Chef: Dulces y famosos, la versión del conocido formato centrada en la repostería, que llegará a La 1 con Paula Vázquez como presentadora. El programa reúne a un grupo variado de rostros conocidos de distintos ámbitos, entre los que se encuentran Luis Merlo, Mariano Peña, Ana Morgade, Roi Méndez o Samantha Ballentines, además de la propia Esteban.

En ese sentido, su participación en Top Chef: Dulces y famosos adquiere un valor simbólico añadido. No solo marca su desembarco en La 1 con un formato completamente distinto a los que ha protagonizado durante años, sino que también actúa como punto y aparte en una trayectoria televisiva que, por primera vez, se detiene de manera voluntaria. Un giro inesperado en la vida de Belén Esteban que, lejos de cerrar una etapa, parece abrir una nueva, más pausada y consciente.