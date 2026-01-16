Belén Esteban ha encontrado en Top Chef no solo herramientas para ser una experta en postres. La ex colaboradora de Sálvame afronta esta nueva etapa entre fogones con mucha ilusión. En la presentación del programa, la de Paracuellos del Jarama apuntó que este espacio culinario ha marcado un antes y un después en su vida, hasta tal punto que ha decidido hacer un parón en su exposición mediática durante un año tras la emisión. Además, su regreso a la cadena pública tras el final de La Familia de la Tele el programa le ha puesto en su camino a una ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo en la que ha encontrado a una gran aliada -en la cocina y en la vida-.

La amistad entre Natalia Rodríguez y Belén

El pasado 14 de enero tuvo lugar la presentación de Top Chef, donde todos sus participantes -como Ivanna Rodríguez o Roi Méndez- dieron su punto de vista sobre el concurso de cocina. Entre los VIPS que han aceptado este reto se encuentra Natalia Rodríguez, conocida por su paso por la Academia de OT la primera edición del talent musical.

Natalia Rodríguez, ex concursante de ‘OT’. (Foto: Gtres)

En su conversación con la prensa, la artista ha desvelado algunos secretos del programa, como la relación que hay entre ellos. «La relación con mis compañeros es maravillosa. A ver, hemos hecho una cuchipandi en general todos, es verdad que hay compañeros con los que tienes más complicidad», ha comenzado diciendo.

Belén Esteban en ‘Top Chef’. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la intérprete de Vas a volverme loca ha destapado que ha tenido una gran conexión con Belén Esteban, con la que ya había coincidido en otros momentos de su vida, pero no de manera tan cercana: «Yo la verdad es que con Belén (Esteban) tengo muy buena amistad, nos conocíamos de yo haber ido a su programa o ella a algún concierto mío, pero de tener esa amistad… No la había tenido y ahora nos hemos convertido en grandes amigas y nos llamamos todos los días». Además, ha desvelado qué le aporta la princesa del Pueblo como amiga: «En plan, para preguntarnos qué tal o cotilleamos. He descubierto a una persona espectacular, Belén ha sido el descubrimiento para mí. Se lo está pasando… Y la tía cocina, ¿Eh?»

Belén Esteban se pronuncia sobre sus compañeros

El casting completo de ‘Top Chef’. (Foto: Gtres)

En esta rueda de prensa, Belén Esteban se convirtió prácticamente en la moderadora de la misma -ya que intervino en varias ocasiones-. La ex colaboradora televisiva puso en valor el gran equipo que se encargaba del casting. «Hemos hecho un grupo muy guay. Aquí hacemos muy buenas amistades. Venimos pronto y nos vamos muy tarde. Llevo muchos años en televisión, pero este me ha marcado la vida para bien. Nunca me he podido reír tanto, somos un cuadro, pero un cuadro. Es un programa muy divertido. Quiero dar las gracias en TVE por haber confiado, a todos mis compañeros que he conocido y quiero dar las gracias al gran equipo que hay detrás», dijo.