La divertida tarde de Belén Esteban junto a Luis Merlo y Mariano Peña en un bar de Madrid

Belén Esteban ha dado un giro de 180º a sus compromisos profesionales. La exitosa colaboradora de televisión ha abandonado el programa No somos nadie, emitido en el canal Quickie y presentado por María Patiño y Carlota Corredera, para abordar el proyecto de TVE Top chef: Dulces y famoso junto a Ivana Rodríguez —la hermana de Georgina—, la actriz Eva Isanta o Mariano Peña, entre otros. Ha sido precisamente con el último mencionado con el que ha quedado fuera de los platós para pasar una tarde divertida enmarcada en el puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción —que se celebra en España en los días comprendidos entre el 6 y 8 de diciembre—.

Junto a él ha disfrutado de una jornada cultural asistiendo a ver la obra de Luis Merlo —otro de los famosos que se enfrenta a los fogones—Un Dios salvaje, que interpreta junto a otros compañeros en el Teatro Alcázar de Madrid, situado en el número 20 de la céntrica calle Alcalá. Una pieza teatral que estará disponible desde hoy, 7 de diciembre, hasta el próximo 1 de febrero. «Viendo a Luis Merlo con mi mitad, Mariano», ha escrito la ex pareja de Jesús Janeiro en redes sociales.

Belén Esteban y Mariano Peña en el teatro. (Foto: Instagram)

De la misma manera y antes de admirar el buen hacer sobre las tablas de Merlo, también ha estado tomando algo junto al protagonista de la serie Aída. «Qué feliz soy con mi Mariano», ha apuntado la colaboradora en una fotografía en la que aparece abrazada al actor en actitud cariñosa y muy sonriente. Una situación que refleja el fuerte vínculo que han entre ellos, que ha resultado inesperado para los fans de La patrona y que se ha fraguado durante las grabaciones del programa Top chef: Dulces y famosos.

El look de Belén Esteban

Para esta quedada de amigos, Belén Esteban ha elegido un estilismo llamativo compuesto por traje de dos piezas de tartán —un estampado típico de Escocia de cuadros de diferentes colores entre los que predomina el rojo— que constaba de camisa y pantalón. Para enfrentar las bajas temperaturas de la capital, ha lucido encima del total look un plumífero negro acolchado y brillante con un cinturón del mismo material que estilizaba su figura a pesar de las dimensiones de la prenda, firmada por Michael Kors. Además, contaba con capucha y tenía alrededor de la misma una ristra de pelo de color natural que aportaba calidez al abrigo y lo hacía más elegante.

Belén Esteban y Mariano Peña en un bar. (Foto: Instagram)

Por su parte, Peña ha optado por los colores neutros con un outfit que versaba entre el camel, el crema y el marrón chocolate. Hablamos de una elección compuesta por un anorak, un chaleco y un pantalón de pana. Como complementos, ha optado por lucir un pañuelo de animal print de leopardo con grandes manchas sobre un fondo crudo y una riñonera en la que guardar sus pertenencias.

El mensaje de Luis Merlo a Belén y Mariano

Visiblemente emocionado, Luis Merlo no ha dudado en posar con sus compañeros y amigos al término de la obra. Junto a unas imágenes con ellos, ha colgado un mensaje de agradecimiento por el esfuerzo que han hecho para acudir a verle. «¡Qué maravilla que hayáis venido!», ha escrito el intérprete. «Muchas gracias, Belén, has sido todo un descubrimiento, con un corazón que no te cabe en el pecho y una luz que ilumina todo», ha señalado, alabando las cualidades de Belén, que siempre se ha caracterizado por ser una persona muy fiel con sus amistades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Larrañaga Merlo (@luis_merlooficial)

Para Mariano también ha tenido palabras de afecto: «Qué decir del gran Mariano Peña, un pedazo de actor al que tengo un gran cariño», ha confesado. A continuación ha dado las «gracias a Top chef por haberle permitido coincidir y conocer más a estos dos soles».