La actividad empresarial de la eurozona se ha recuperado levemente en febrero gracias al impulso vivido en la industria, según refleja el dato adelantado del índice PMI elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank (HCOB). El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) mide la situación macroeconómica en base a los datos aportados por los gestores de compras.

El PMI puntúa el contexto del sector privado de tal forma que, si el valor supera los 50 puntos, la actividad empresarial de la eurozona se encontraría en un estado de expansión y, si está por debajo, en contracción.

En este caso, el PMI compuesto de la eurozona ha subido hasta los 51,9 puntos en febrero desde los 51,3 del mes anterior, gracias principalmente a la recuperación de la actividad manufacturera. Con ello, ha marcado máximos en tres meses.

En términos agregados, Alemania registró en febrero un crecimiento sólido de la actividad total, el más intenso de los últimos cuatro meses, mientras que Francia apenas experimentó variaciones respecto a enero. Por su parte, el conjunto del resto de la zona euro anotó también un incremento de la actividad, aunque al ritmo más moderado desde junio de 2025.

La actividad empresarial de la eurozona

«Quizás sea prematuro, pero este podría ser el punto de inflexión para el sector manufacturero», ha señalado Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, destacando que, en términos generales, parece que el sector manufacturero está situado «sobre terreno más estable» y podría contribuir al crecimiento este año, en lugar de ser un lastre para la economía.

A pesar de la aceleración de la expansión de la actividad total en la zona euro en febrero, el ritmo de crecimiento de los nuevos pedidos se mantuvo sin cambios frente a enero, aunque los nuevos pedidos del sector manufacturero aumentaron por primera vez en seis meses, mientras que el crecimiento en el sector servicios se ralentizó.

En el caso del empleo, las empresas de la zona euro volvieron a mostrarse reacias a contratar personal adicional en febrero y las plantillas se redujeron ligeramente por segundo mes consecutivo. En concreto, los niveles de contratación en el sector manufacturero siguieron a la baja, mientras que las plantillas en el sector servicios se mantuvieron sin cambios, poniendo fin a una secuencia de cinco años de creación de empleo.

Asimismo, en febrero se observó una mayor subida de los costes de los insumos y el ritmo de inflación se aceleró hasta alcanzar el más rápido de los últimos 34 meses. La aceleración del ritmo general de aumento fue impulsada por el sector manufacturero, donde los costes de los insumos subieron al ritmo más rápido desde diciembre de 2022, mientras que en el sector servicios aumentaron a un ritmo ligeramente más lento que en enero.

En este sentido, si bien la tasa de inflación de los costes de los insumos se aceleró en febrero, las empresas aumentaron sus precios de venta de manera algo más lenta.

«La economía de la zona euro parece estar sobre una base estable, debido a que los nuevos pedidos recibidos tanto por las firmas de servicios como por las empresas manufactureras han aumentado, lo que podría generar un crecimiento continuado de la actividad total durante los próximos meses», ha comentado Cyrus de la Rubia, destacando la contribución de Alemania a esta mejoría ante el aumento del gasto público en infraestructura y defensa, así como también por el fortalecimiento de la demanda del extranjero.

«Dada la expansión estable de la actividad económica y la inflación aún elevada en el sector servicios, no parece que el BCE esté interesado en cambiar su postura de mantener su política respecto a sus tipos de interés clave», ha añadido.