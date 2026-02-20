Elena Furiase confiesa en ‘El Hormiguero’ la última voluntad de Lola Flores: «Le hubiera encantado…»

Elena Furiase ha sido la última invitada de la semana de El Hormiguero, después de las visitas de Emiliano García-Page, Los Chunguitos y Hovik Keuchkerian. La actriz y presentadora ha sido la encargada de hablar de sus nuevos proyectos, entre los que se encuentra una nueva temporada de la serie Los Protegidos, que se podrá ver en Atreplayer y en el futuro se podrá ver en abierto en Antena 3. Elena es hija de Lolita y nieta de Lola Flores, por lo que su legado familiar tenía que estar presente en la charla, recordando una de las anécdotas que recuerda de su abuela.

En la mítica serie se mete en el papel de una inspectora que se encontrará con la especial familia de niños con poderes. Además, recientemente los espectadores madrileños la han podido ver como presentadora de El Camping, programa de inclusión social que ha sido muy aplaudido por la crítica y que es uno de los éxitos recientes de Telemadrid.

Recordando a su abuelo, Furiase ha hablado del último deseo que tenía La Faraona. «Hay una entrevista muy graciosa en la que ella dice que le hubiese gustado llevarse: la bata de cola», así contaba en aquel momento que le hubiese gustado irse a la tumba con la prenda más icónica de las folclóricas de nuestro país.

El nuevo papel en el cine de Elena Furiase

Tras años centrada en su papel de madre y como escritora, en 2025 ha vuelto al trabajo por completo, por lo que en este 2026 no paran los estrenos. A la serie Los Protegidos y su programa en Telemadrid, se suma el estreno de La Boda, película en la que se convierte por primera vez en protagonista.

«La historia va de dos personas que apenas se conocen, pero viven en el mismo pueblo, y deciden casarse por dinero, sin amor. Esta mala decisión resulta que, al final, a los dos les crea una vía de escape en la que se encuentran y pasan cosas. La película habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de compartir, de sentirnos parte de algo, de ser amados», así la ha explicado.

Pese a que se trata de una de las personas más conocidas de nuestro país y que pertenece a una saga familiar de gran éxito en el mundo artístico, ni ella se libra de pasar apuros en este complicado mundo. «Hay proyectos que se pagan muy bien y te hacen un buen colchón para aguantar, pero hay otros con los que vas muy justita y todos tenemos que comer», confiesa.

En esta película, además, contaba con la presión de ser su primer papel protagonista, por lo que tuvo algunos problemas extra. El presentador de El Hormiguero quiso saber si tuvo problemas para dormir, como le suele ocurrir al principio de los rodajes.

«Yo duermo como una losa, es como si me dieran un ladrillazo en la cabeza. Siempre me pongo muy nerviosa el primer día de rodaje; para quitarme los nervios, me olvidé de la idea de que era la protagonista, me limité a entender el personaje»,aseguraba Elena Furiase.