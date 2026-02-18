Juan, de Los Chunguitos, desvela en ‘El Hormiguero’ su receta de pollo: «Uso aceite Johnson»

Tras la visita de Hovik Keuchkerian el lunes, El Hormiguero ha seguido este martes recibiendo a grandes nombres del mundo del espectáculo como invitados. El turno en el segundo día de la semana fue para Los Chunguitos, que están de regreso después de que en el año 2021 decidiesen parar por completo la formación y comenzar Juan y José sus carreras en solitario. A este regreso, en 2026 se une Jere, que abandonó hace años el grupo y que no ha dudado en unirse para la gira El reencuentro 50+1, que comienza este mismo jueves 19 de febrero en Madrid.

Motos quiso saber quién fue el que tomó la iniciativa de reunirse después de años separados, aunque siguen siendo familia y el cariño no se ha cortado en ningún momento. «Fue el hijo de José que me dijo que nos tenía que juntar a los tres», así lo desveló Jere. «Me pareció muy buena idea, que era el momento perfecto para volver a disfrutar de nuestra música y ofrecérselo a nuestros fans», comentaba.

Tras explicar esto, el presentador de El Hormiguero ha querido recordar que en los años 80 Los Chunguitos fueron conocidos en todo el planeta gracias a canciones como Carmen, Carmen, Dame veneno o Me sabe a humo. Todas ellas tienen letras que son icónicas para toda una generación de españoles, que creció con el conocido como ‘cine kinki’, al que ellos pusieron banda sonora para películas como Deprisa, Deprisa y otras muchas de la época.

Los inicios de Los Chunguitos no fueron fáciles. Su apodo nació debido a que cuando eran niños se entretenían tirando piedras a los trenes, de ahí que les repitiesen una y otra vez la frase: «Qué chunguitos sois». «Vinimos de Badajoz y vivíamos en una chabola de madera en el Puente de Vallecas, no teníamos de nada, ni agua, ni luz, ni comida. Dormíamos en el suelo en una manta, así recordaba Juan su llegada a Madrid.

Ya en la capital, comenzaron a cantar en los bares de la Plaza Mayor, siendo descubiertos por Ramón Arcusa, que decidió que sería su productor musical. Desde entonces, aunque pueda parecer mentira, muchas de las letras y canciones nacieron de las manos y la cabeza del Dúo Dinámico.

Aunque ahora lo recuerdan con cariño, en su infancia pasaron muchas penurias, recordando Motos que se hacían bocadillos de pipas cuando apenas tenían qué llevarse a la boca. «Sí, le echaba una bolsa de pipas a una barra de pan y me la comía, con las cáscaras y todo», reconocía.

La curiosa receta de pollo de Juan, de Los Chunguitos

Lejos de avergonzarse por su creación, el cantante ha presumido de su idea y ha querido contar a todos los espectadores de El Hormiguero. «Se me ocurrió esa idea un día y la hice y estaba riquísimo. No es que lo fría en aceite Johnson’s, sino que lo embadurno en frío primero y luego a la sartén. Hasta que no lo probéis, no podéis decirme si está bueno o malo», contó, convencido de que es un manjar.

Lo cierto es que no es nada recomendable seguir esta receta del artista, ya que se trata de un aceite corporal que no está pensado para uso alimenticio. Su ingesta puede provocar daños en el esófago y en el estómago, al llevar entre sus ingredientes perfumes y alcohol isopropílico.