Hovik Keuchkerian, en ‘El Hormiguero’: «En mi propio espectáculo me han llamado rojo y facha a la vez»

Hovik Keuchkerian es el primero de los invitados de la semana de El Hormiguero, donde ha acudido para hablar de su nueva obra de teatro, titulada El Grito. Aunque saltó a la fama por series como La Casa de Papel, Reina Roja, Asalto al Banco Central y Antidisturbios, el actor tuvo una gran etapa como monologuista, algo que ha querido recuperar tras el éxito que le ha llegado en medio mundo gracias a las plataformas de streaming. Esta fama le ha servido para no tener que hacer promoción de su nueva obra, que está llena hasta el mes de septiembre, estando en estos momentos en los Teatros Luchana de Madrid y comenzando en marzo su gira por toda España.

Aunque es conocido por no tener pelos en la lengua y no cortarse absolutamente con nada, el actor sí ha tenido problemas durante sus representaciones. El texto, tal y como lo ha confesado, no es para todo el mundo y llega a provocar que haya espectadores que se marchen en mitad de la representación. «En estos 64 bolos que llevo, la obra se ha ido modificando, se ha ido colocando. En este recorrido sé que hay un porcentaje de público que a los diez minutos desconecta, pero hay otro porcentaje al que sé que les llega. También sé que con lo que digo, no todo el mundo está de acuerdo, y se me ha ido gente del teatro, pero eso me parece la mejor prueba de que algo funciona», ha explicado.

Sabiendo que su invitado no iba a tratar de escapar de la pregunta, Pablo Motos quiso saber si Hovik cree que está señalado por acudir a El Hormiguero como invitado, siendo tachado como fachosfera, algo que ocurre con muchos otros invitados, que reciben críticas en las redes sociales por acudir a promocionar sus proyectos al espacio de Antena 3.

«Soy de la fachoesfera cuando vengo al Hormiguero, soy un rojo cuando voy a La Revuelta, y en mí mismo show me han llamado rojo y me han llamado facha a la vez», así ha dejado claro que tiene que convivir con las críticas de todo tipo cada día.

Por si no fuera suficiente, Keuchkerian decide salir a la puerta del teatro al final de cada obra, sabiendo que no siempre va a recibir buenas críticas, dejando que los espectadores digan lo que quieren. «No sabría decirte qué es lo que más me repiten, pero sí que yo dejo claro que no estoy ahí para caerle bien a nadie. Intento ser educado y amable, pero mi responsabilidad es ser consecuente conmigo y honesto y, si eso me lleva a estar enfrentado a mucha gente, bienvenido sea», aseguraba a Motos.

La peculiar forma de ver la vida de Hovik Keuchkerian

Una de las muchas peculiaridades del actor es que llegó a tener un retrete en el salón, algo que ha contado sin pudor. «Sí, tenía, hace mucho, un retrete químico. Cuando vi uno, me hizo mucha ilusión tener uno, y lo puse en el salón. No lo usaba», ha explicado.

Además, el presentador de El Hormiguero ha querido preguntarle si es cierto que alguna vez ha confesado que su idea es fallecer completamente loco y en soledad. «Sí, tengo muchos poemas no publicados y hay uno sobre eso. Solos morimos todos, y locos, creo que es algo buenísimo para morirse; estar loco es la única manera de sobrevivir hasta el día en que te mueras», ha contado ante la sorpresa del valenciano.