¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Lista completa de invitados del 16 al 19 de febrero

Después de recibir a Samantha Vallejo-Nágera el pasado jueves, El Hormiguero y todo su equipo han disfrutado de un merecido fin de semana, donde han podido recargar pilas para la importante semana que arranca de invitados. Pablo Motos tendrá en los próximos días como invitados a actores, cantantes y un político que repite y que seguro que dejará grandes titulares tras su entrevista. Todos ellos estarán desde el lunes 16 y hasta el jueves 19 de febrero de 2026.

Lunes, 16 de febrero

La semana arranca con la visita del actor Hovik Keuchkerian, que hablará de su espectáculo Grito. El monólogo puede disfrutarse en los Teatros Luchana de Madrid durante este mes de febrero y continuará de gira por España en las próximas semanas.

Tras hacerse mundialmente conocido por la serie La Casa de Papel y la película El Hoyo, gracias a Netflix, el actor vuelve a sus orígenes al retomar el mundo de los monólogos.

Martes, 17 de febrero

Los míticos Los Chunguitos para promocionar su regreso a los escenarios como trío con la gira El reencuentro 50+1. El tour lo arrancan por todo lo alto el próximo 19 de febrero en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

Tras años siendo un dúo, Juan y Jose decidieron separar sus caminos musicales en el año 2021, pero cinco años después regresan con Jere Salazar, su hermano, tras 17 años separados. El grupo vuelve a sus orígenes con la intención de seguir durante mucho tiempo, ya que no tienen prevista una retirada.

Miércoles, 18 de febrero

Por segunda vez en el plató de El Hormiguero, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page se sentará para hablar de cómo se encuentra el país en estos momentos. El líder de los socialistas manchegos es uno de los mayores críticos de Pedro Sánchez en su partido, por lo que seguro que tendrá mucho que decir sobre los terribles accidentes de tren del mes de enero en Adamuz y Gélida. Y no solamente eso, sino también los movimientos que se están produciendo en la izquierda para formar un frente que una a los partidos a la izquierda del PSOE.

Jueves, 19 de febrero

La última invitada de la semana en El Hormiguero será la actriz Elena Furiase, que presentará la nueva película que protagoniza, titulada La Boda, que se estrena en cines el próximo 20 de febrero.

Nieta de Lola Flores y El Pescaílla, es, además, hija de Lolita Flores. Acaba de estrenar la nueva secuela de la mítica serie Los Protegidos, además de haber cerrado su etapa como presentador de El Camping, programa de inclusión que se ha emitido en Telemadrid con gran crítica de público.