‘One Piece’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Netflix?

Ha sido una larga espera, pero dicen que lo mejor tarda en llegar. En el 2023, la plataforma de Netflix sorprendió a sus suscriptores con la adaptación de uno de los animes más famosos del mundo: One Piece. La producción narra la historia de Monkey D. Luffy, quien emprende un viaje para convertirse en el rey de los piratas. Una aventura compuesta por más de 1070 capítulos que ha sido llevada a actores de carne y hueso por la plataforma de la N roja.

Debido al arrollador recibimiento que tuvo la primera temporada de la serie, poco se tardó en confirmar su segunda temporada. No es ningún secreto que todo el mundo quería seguir conociendo la historia de estos particulares piratas. De esta manera, el espectador podrá ver cómo Luffy y sus compañeros de tripulación dejan atrás los mares del East Blue para adentrarse en el Grand Line. Eso sí, será aquí donde tendrán que enfrentarse a las peores batallas. Pues, cada isla supone un reto y cada enemigo, una amenaza más peligrosa que la que ya se ha superado.

¿Qué podremos ver en la segunda temporada de ‘One Piece’?

Presentada bajo el título de One Piece: Rumbo a la Grand Line, la producción se presenta por todo lo alto en Netflix. Se ha confirmado que la trama estará conformada por adversarios más letales y momentos de mucho riesgo para los protagonistas. Asimismo, la travesía comienza con la llegada a Loguetown y continúa por Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island. Todo ello para ir directamente a la célebre saga de Arabasta.

Numerosas novedades, donde, sin lugar a dudas, una de las incorporaciones más esperadas es la de Tony Tony Chopper. El querido reno–humanoide se incorpora a la tripulación y lo hace con el objetivo de no dejar indiferente a nadie, algo que ya consiguió en el manga original. Un viaje repleto de emociones que, después de mucho tiempo, continúa este 10 de marzo.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de ‘One Piece’?

En su gran estreno en Netflix, la primera temporada de la producción se presentó con un total de 8 capítulos. Diversas entregas, de más de 50 minutos de duración cada una, que no dejaron indiferente a nadie. Por ello, continuando con su estela, la segunda temporada de One Piece se ha presentado de la misma manera.

Podría decirse que ocho capítulos son muy pocos para haber esperado casi 3 años por la temporada. Pero, la ficción cuenta con varios episodios que superan la hora de duración. Por lo tanto, hay mucho contenido por disfrutar. De hecho, es importante señalar que la serie continúa bajo el sello de Tomorrow Studios, en colaboración con Shueisha y con la supervisión del propio Eiichiro Oda. El objetivo de esto es que la adaptación sea lo más fiel posible a la obra original.