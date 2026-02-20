Carrefour está cerrando todas sus tiendas en este sitio: los clientes están en shock

Carrefour ha anunciado recientemente cambios significativos en cuanto a su modelo de negocio. La empresa francesa confirmó que cierra toda su actividad en Rumanía y que abrirá 750 tiendas en España hasta el año 2030. La compañía gala también desveló que de aquí a los próximos años se centrará en sus principales zonas de negocio: Francia, España y Brasil. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión que ha tomado Carrefour con sus tiendas.

Después de vender en 2025 todo su negocio en Italia, tras vender 1.200 tiendas por 1.000 millones de euros al grupo agroalimentario NewPrinces Group, Carrefour también ha anunciado que cierra toda su actividad en Rumanía. Hace unos días, el gigante francés de los supermercados anunció la venta de 478 tiendas por 823 millones a Paval Holding, un family office rumano que es propietario de la cadena de bricolaje Dedeman.

En total, esta compañía adquiere 55 hipermercados, 191 supermercados, 202 tiendas de conveniencia y 30 que corresponden a su formato de descuento. Esta operación se completará en la segunda mitad del año tras recabar todas las autorizaciones habituales y se enmarca en su plan de revisión estratégica lanzado a principios de 2025, según ha informado la compañía en un comunicado publicado recientemente en sus canales oficiales.

«Tras las importantes operaciones realizadas en los últimos doce meses, entre las que destacan la compra de la participación minoritaria en Carrefour Brasil y la venta de Carrefour Italia, el grupo prosigue con su transformación y se centra en sus tres países principales», ha afirmado el consejero delegado de Carrefour, Alexandre Bompard, en referencia a Francia, España y Brasil, que suman más del 80% de la cifra de negocios de la compañía. En Europa, Carrefour ahora se centrará en los cuatro territorios en los que opera: Francia, España, Bélgica y Polonia.

Carrefour abrirá 750 tiendas en España hasta 2030

Carrefour también ha anunciado recientemente que aumentará su influencia en España y por ello abrirá más de 750 nuevas tiendas en España para 2030. Esto forma parte de la nueva estrategia del gigante francés de la distribución, que pretende concentrarse en los tres países clave para su negocio: Francia, España y Brasil. De este modo, Carrefour buscará un aumento constante de la cuota de mercado en sus países clave, con un objetivo del 25% en Francia y del 20% en Brasil para 2030, así como «el fortalecimiento de la segunda posición en el mercado español», han informado en un comunicado.

El nuevo plan estratégico Carrefour 2030 fue presentado el pasado miércoles y el gigante francés ha informado de su intención de acelerar el crecimiento y la creación de valor «con un perímetro definido centrado en sus tres países principales», donde ostenta un sólido liderazgo y un importante potencial de creación de valor, mientras que dará prioridad a la gestión dinámica de activos en las otras geografías.

«Carrefour adopta hoy un nuevo y ambicioso plan estratégico, centrado radicalmente en el crecimiento y la mejora de la rentabilidad», informó Alexandre Bompard, presidente y consejero delegado de Carrefour, que dejó claro que España está en el centro de la estrategia de Carrefour porque «hay una combinación de factores positivos» y unos «hipermercados extraordinariamente competitivos». Así que de aquí al próximo año 2030 Carrefour ha decidido aumentar su expansión en el territorio español y lo hará con 750 nuevas tiendas que estarán repartidas por todo el territorio.