Mercadona consolida su liderazgo al frente de la distribución española con un 29,5% de cuota de mercado en 2025, la misma cifra que alcanzó en 2024. Hay que destacar que en las cifras de 2025, ninguno de los supermercados ha perdido su posición, y como norma general alguno ha crecido o ha caído una o dos décimas en cifras. Sin embargo, en los datos de 2025, sí que llama la atención el caso de Lidl, que aunque se mantiene en la tercera posición por detrás de Carrefour nuevamente, ha perdido 5 décimas de cuota. Lo que resta su distancia con Dia, que se encuentra en cuarta posición, y que además ha crecido una décima con respecto a 2024, pasando de un 4,7% de cuota de mercado a un 4,8%. El motivo de este crecimiento de Dia es el impulso por su dinamismo en aperturas y el cambio de modelo de sus espacios, sobre todo en el tramo final del año.

Mientras que en el resto de posiciones la cosa sigue igual, pero con algunas variaciones. En el caso de Eroski, la cadena de supermercados se mantiene en la quinta posición, pero ha caído una décima desde el 4,4% al 4,3%. Por su parte, Consum, en la sexta posición, ha crecido dos décimas en el 2025, pasando del 3,9% al 4,1%.

Con respecto al cierre del Ranking que se desprende del informe El Mercado del Gran Consumo en España. Principales tendencias de 2025, elaborado por NielsenIQ (NIQ), encontramos a Alcampo y Aldi, en la séptima y octava posición.

En el caso de Alcampo llama la atención que haya perdido una décima de cuota de mercado durante este 2025 en comparación con 2024, ya que ha pasado de un 3% a un 2,9%. En concreto, este dato desconcierta, debido a que lo más lógico es que tras la compra de Alcampo a Dia de 224 supermercados en 2023, y tras la remodelación y apertura de 218 de ellos, la cuota de mercado tendía que haber subido, en lugar de bajar, al contar con más establecimientos.

Los supermercados regionales siguen ganando cuota

Finalmente, Aldi cierra la lista en la posición 8, y consigue incrementar su cuota de mercado en una décima, pasando de un 1,7% en 2024 a un 1,8% en 2025. Aldi destaca como otro operador muy dinámico en aperturas. Asimismo, los supermercados regionales siguen ganando cuota de mercado, y han pasado de un 25% a un 25,7%. De esta forma, el informe reafirma el alza de los regionales, ya que uno de cada cuatro euros que gastan los hogares en gran consumo van a estos establecimientos, lo que demuestra la fortaleza de estos locales en el mercado nacional.

Hay que tener en cuenta que el informe de NielsenIQ de 2024 contaba con datos de cuota de mercado hasta noviembre, sin embargo, en esta última edición de 2025 se han tomado los datos hasta diciembre, incluyendo fechas tan importantes como las Navidades.

Por tanto, nuevamente el estudio de NielsenIQ muestra que la cadena de supermercados de Juan Roig alcanza una cuota de 29,5% en 2025, lo que le permite mantener su liderazgo en la distribución nacional, ya que en la segunda posición se sitúa Carrefour con un 7,2% de cuota, muy alejado de la cadena valenciana.