Se van a cargar Lidl y Carrefour: el supermercado holandés que llega para arrasar

Cuando parecía que el panorama de los supermercados en España estaba dominado por gigantes como Lidl, Carrefour y Mercadona, un nuevo competidor parece que ha comenzado a ganar terreno. Con una oferta que combina precios bajos, variedad y productos que enamoran a los clientes, Action, el supermercado de origen neerlandés, está transformando el panorama del comercio en España. ¿Qué lo distingue del resto y cómo podría redefinir las reglas del sector?

Para quienes todavía no lo conozcan, o si no has tenido oportunidad de visitar una de sus tiendas, debes saber que Action es un supermercado que nació en 1993 en Enkhuizen, Países Bajos. De este modo, lo que empezó como una pequeña tienda pronto se convirtió en un fenómeno europeo. Hoy en día, la marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países, y su ritmo de expansión no muestra signos de detenerse. Así, desde su llegada a España en 2022, con su primera apertura en Girona, Action ha crecido de forma exponencial, alcanzando 68 establecimientos en distintas regiones del país. Este éxito no es casualidad. Action ofrece algo que muchos supermercados tradicionales no logran: precios imbatibles en una amplia gama de productos. Desde utensilios de cocina hasta decoración, los clientes encuentran soluciones prácticas, modernas y económicas que se adaptan a todos los hogares.

El supermercado holandés que llega para arrasar

La clave del éxito de Action radica en su capacidad para ofrecer productos de calidad a precios increíblemente bajos. Sus tiendas están organizadas para que los clientes encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar, desde artículos para el hogar hasta productos de alimentación.

En concreto, y tal y como explican en su página web, Action tiene una selección «de más de 6.000 artículos de calidad» a precios asequibles. Su surtido se ha diseñado cuidadosamente para poder sorprender siempre a sus clientes . Además, su política de comercio se basa en la renovación constante de dos tercios de los productos que tienen en sus tiendas, de modo que podemos encontrar 150 novedades cada semana, sumando además 1.500 productos por un sólo euro.

Algunos de los aspectos más destacados de su oferta son:

Hogar y decoración : los utensilios de cocina y los artículos de decoración son un éxito entre los clientes. No solo destacan por su precio, sino también por su diseño y funcionalidad.

: los utensilios de cocina y los artículos de decoración son un éxito entre los clientes. No solo destacan por su precio, sino también por su diseño y funcionalidad. Productos de limpieza : los lineales de limpieza son especialmente populares por su efectividad, variedad y coste reducido.

: los lineales de limpieza son especialmente populares por su efectividad, variedad y coste reducido. Manualidades y juguetes: un paraíso para las familias con niños, donde las opciones económicas permiten abastecerse sin comprometer el presupuesto.

un paraíso para las familias con niños, donde las opciones económicas permiten abastecerse sin comprometer el presupuesto. Belleza y cuidado personal : la relación calidad-precio de sus productos en esta categoría compite directamente con tiendas como Mercadona o Primor.

: la relación calidad-precio de sus productos en esta categoría compite directamente con tiendas como Mercadona o Primor. Snacks y alimentación básica: aunque no es su enfoque principal, Action también ofrece productos alimenticios que han ganado popularidad entre sus compradores.

Un mercado en plena transformación

El crecimiento de Action no sólo representa una amenaza para Lidl y Carrefour, sino que también refleja una tendencia más amplia: la llegada de nuevos modelos de negocio que responden a las necesidades del consumidor moderno. Action no está sola en esta batalla. Otros nombres como Jysk (especialista en muebles y decoración, similar a IKEA), Normal (con productos de belleza low cost) o Pepco (con ropa y accesorios asequibles) están demostrando que el mercado español está abierto a propuestas frescas y diferentes.

Además, competidores como Tedi, Kik y Primaprix han seguido estrategias similares, enfocándose en precios bajos y una experiencia de compra diferente. Esta nueva hornada de supermercados europeos está obligando a los gigantes establecidos a adaptarse o enfrentar el riesgo de quedarse atrás.

¿Por qué Action podría desbancar a otros supermercados?

El modelo de negocio de Action representa un desafío directo para gigantes como Lidl y Carrefour. Mientras estos últimos se centran en promociones ocasionales y marcas propias, Action apuesta por mantener precios bajos de forma constante, ofreciendo además una experiencia de compra completamente diferente. Esto plantea una competencia feroz en un mercado donde la fidelidad del cliente depende cada vez más de la percepción de valor.

En un momento en el que el consumidor prioriza el ahorro sin renunciar a la calidad, cadenas como Action están perfectamente posicionadas para captar una porción significativa del mercado. Si a esto añadimos su compromiso con la sostenibilidad, queda claro que no solo están cambiando las reglas del juego, sino que están sentando las bases para una nueva era en el comercio minorista.

¿Qué podemos esperar en el futuro?

Con su estrategia de expansión agresiva y su enfoque en satisfacer las necesidades del consumidor a precios bajos, Action está bien posicionada para seguir creciendo en España. Los supermercados tradicionales tendrán que innovar y ajustar sus ofertas si quieren mantenerse relevantes frente a esta nueva competencia.

En definitiva, la llegada de Action no sólo promete cambiar la forma en la que compramos, sino que también plantea una nueva era para el sector de los supermercados en España. Si todavía no has visitado una tienda Action, prepárate para descubrir por qué está arrasando en todo el país.