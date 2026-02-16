‘GH DÚO’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 15 de febrero, tras la sanción del programa?

La pasada noche del 15 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de GH DÚO. Como cada domingo, Ion Aramendi fue el encargado de capitanear la gala, la cual no estuvo exenta de sorpresas. Y es que, tras varias polémicas y comportamientos poco gratos por parte de los concursantes, la organización se vió en la obligación de tomar medidas extraordinarias. De esta manera, el equipo del programa ha anulado las nominaciones que iban a tener lugar el próximo jueves, 19 de febrero, y, con ello, los votos que se habían registrado por la audiencia en la plataforma de Mediaset Infinity. Una noticia que pilló a los concursantes por sorpresa, y no era para menos.

«En este momento, todos estáis en peligro de expulsión. Esta noche, uno de vosotros será expulsado y lo va a decidir la audiencia», les comunicó Aramendi. Ante ello, los participantes tuvieron que dirigirse hasta la sala de expulsión. De esta manera, uno por uno, el presentador fue comunicando quien estaba salvado de la expulsión. Pues, era la audiencia la que estaba eligiendo quién debía quedarse y quién no. Así pues, la primera elegida para permanecer en la casa de Tres Cantos fue Gloria, la hermana de Manuel González. Una salvación que agradeció con mucha emoción.

¿Quién fue el expulsado ayer, 15 de febrero, en ‘GH DÚO’?

La siguiente en salvarse de la expulsión fue Sandra Barrios, que también se ha mostrado muy agradecida. Todo ello para continuar con Anita Williams, Juanpi y Carlos Lozano. El presentador vivió un tenso momento con la catalana, pues tuvieron un intercambio de palabras que no dejó indiferente a nadie. «Gracias por aplaudirme», le dijo el comunicador al ver su reacción. «Sí que estaba aplaudiendo, lo que pasa es que no puedo hacerlo más fuerte», le respondió ella.

Y es que, para nadie es un secreto que Lozano se está ganando una gran cantidad de retractores en la casa. Pero, el nombre del nuevo expulsado estaba entre Cristina Piaget, Manuel González y Antonio Canales. «Uno de vosotros es el expulsado», les recordó el presentador de GH DÚO. «La suerte está echada», agregó Manuel. Piaget quiso agradecerle al público su constante apoyo, a pesar de no saber si estaba salvada o no.

Antonio Canales se convierte en el nuevo expulsado de ‘GH DÚO’

«Si me voy, pues no pasa nada, de verdad», comentó Canales, por su parte. Pero, llegó la hora de conocer la verdad. «La audiencia ha hablado y ha decidido que uno de vosotros acabe aquí su concurso. Vamos a descubrir quién es», comenzó diciendo el comunicador. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Antonio Canales!», exclamó. Un resultado que dejó a los concursantes sin palabras.

«Estoy muy feliz de haber pasado por aquí. Tengo ganas de descansar en mi casa. No me voy triste para nada. ¡Gracias a GH y a todos vosotros! Sois los mejores», dijo el expulsado. Eso sí, no se fue sin hacer una de las cosas que más le gusta: bailar. Un nuevo expulsado de GH DÚO que cada vez nos está dejando menos concursantes dentro de la casa.