‘GH DÚO 4’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 12 de febrero?

La pasada noche del 12 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de GH DÚO 4. El popular reality se encuentra más candente que nunca, pues no paran de surgir enfrentamientos entre los habitantes de la casa de Tres Cantos. De hecho, la dirección del programa ha tenido que intervenir en varias ocasiones para poder poner un poco de orden y calma. Pero, anoche, se pudo ver cómo Cristina Piaget y Antonio Canales fueron nominados de forma directa a modo de sanción. «Llevamos semanas advirtiéndoos a todos que estabais cruzando los límites y no ha servido de nada. Pero ya se acabó. No hay más avisos, hay una sanción: nominar de forma disciplinaria a Canales y a Cristina», les dijo Jorge Javier Vázquez.

Lejos de quedar aquí, la audiencia tuvo la oportunidad de ver algunos reencuentros familiares. Carlos Lozano tuvo la oportunidad de hablar con su hija, Luna, por videollamada. Un intercambio de palabras donde la joven no dudó en dar la cara por su padre. Por otro lado, el novio de Raquel Salazar entró en la casa para pedirle matrimonio. Un conjunto de situaciones a las que hubo que sumar una expulsión y nuevas nominaciones. Pues, la noche dio para mucho. Realizamos un repaso de lo sucedido.

¿Quién fue el expulsado ayer, 12 de febrero, en ‘GH DÚO 4’?

El programa tenía a Raquel Salazar y a Carlos Lozano como protagonistas, pues se tuvieron que batir en duelo en la sala de expulsión. Dos pesos pesados de la edición, sin lugar a duda. Pero la soberana dictaminó sentencia. Eso sí, la diferencia no fue mucha según reflejaron los porcentajes ciegos: «50,9 % y 49,1%». Fue entonces cuando el presentador catalán entonó su célebre frase.

«La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Raquel!», dijo. Una nueva victoria para Carlos Lozano, con la que el presentador no pudo evitar mostrarse agradecido. «Me voy supercontenta. Toda la casa, incluida Cristina, me quiere. Soy ganadora», comentó Salazar. Asimismo, respecto a una posible reconciliación con Lozano fuera de la casa, la expulsada fue clara.

«En la Biblia pone: ‘Lo que no sea bueno para tu vida, apártalo’. No le deseo nada malo, le deseo que le vaya bien en la vida, pero yo mi camino y él el suyo», zanjó. Tras ello, Carlos Lozano regresó a la casa para reencontrarse con sus compañeros de concurso. Y es que, a excepción de Belén Rodríguez, que lo recibió con un fuerte abrazo, el resto puso caras largas. Manuel, por su parte, mostró su desolación ante la salida de Raquel Salazar. «Se ha ido uno de mis pilares. Me ha tratado como a un hijo», dijo.

Pero la gala de GH DÚO 4 no podía concluir sin una nueva sesión de nominaciones. Después de votar y de que Gloria se salvara a sí misma, la lista de nominados quedó compuesta por siete candidatos. Carlos Lozano, Anita Williams, Antonio Canales, Manuel González, Cristina Piaget, Juanpi y Sandra Barrios se disputan su permanencia los próximos días. ¿Quién será el próximo expulsado?