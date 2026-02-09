Cristina Piaget confiesa que el padre de su hijo murió antes de entrar en ‘GH DÚO’: «¿No te doy pena?»

La casa de Tres Cantos está más candente que nunca. El pasado mes de enero, Mediaset España trajo de vuelta uno de sus formatos más vistos: GH DÚO. El popular certamen se ha convertido en uno de los más comentados de esta nueva temporada televisiva, y no es para menos. La convivencia entre los concursantes no está siendo la más apacible de todas. Y es que, en lo que va de programa, ya han sido numerosos los enfrentamientos que han tenido lugar. A esta situación hay que sumar que la vuelta de Belén Rodríguez ha sentado como un jarro de agua fría a muchos, especialmente a Antonio Canales y Raquel Salazar. Pero fue la charla que tuvo la expulsada con Cristina Piaget la que no dejó indiferente a nadie.

Belén Rodríguez y Cristina Piaget se encontraban hablando en una de las habitaciones de la casa. Pero todo cambió cuando Carlos Lozano se acercó a ellas. Los participantes se encontraban comentando lo que había sucedido con Canales durante el directo. Fue entonces cuando Carlos pidió un poco de clemencia por el bailaor. Pues, dada su situación, considera que no se le debería machacar tanto. Y es que, recordemos, abandonó la casa durante unos días por el fallecimiento de su hermano. «Ha perdido ahora a un ser querido y está jodido», comentó el presentador televisivo. Unas palabras que, sin verlo venir, hicieron estallar de rabia a Cristina Piaget.

Cristina Piaget se sincera: «El padre de mi hijo murió dos semanas antes…»

«Oye, perdona, yo he perdido a un ser querido también, eh, dos semanas antes de entrar aquí», le recriminó la participante. Una confesión con la que dejó a Lozano estupefacto. Pues, nadie era conocedor de este hecho. Con el objetivo de recuperar la compostura, el comunicador le preguntó si la solución entonces era seguir machacando a Canales. Pues, ya que ella también ha vivido una pérdida reciente, sabría lo que se siente.

«No le machacamos, pero ¿tú sabes lo que me machaca a mí el Canales? ¿Tú viste el discurso que dio llamándome ridícula? ¿Y me va a dar pena? «Le tengo que dar yo pena a él», le respondió ella. La conversación continuó, pero el enfado de Piaget aumentó cuando Lozano le confesó que le daba pena Canales por lo que estaba viviendo. «Pero qué pena, Carlos. Pena de mí, que tengo que sacar a un hijo adelante y él es un falso. Pues que no venga al programa, que no se puede hacer ese chantaje emocional», le dijo sin tapujos.

«¡El padre de mi hijo murió dos semanas antes (de entrar en el reality)! ¡¿Yo no te doy pena, eh?! ¡¿Yo no te doy pena?!», le recriminaba ella. Ante su postura y manera de decir las cosas, Carlos Lozano se quejó de que le estuviese hablando a gritos, por lo que decidió abandonar la suite. Belén Rodríguez, que estaba siendo testigo del encuentro, apostó también por abandonar el lugar.