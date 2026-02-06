‘GH DÚO 4’: ¿quiénes fueron los concursantes expulsados ayer, jueves 5 de febrero?

La pasada noche del 5 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de GH DÚO 4. El popular formato se ha convertido en una de las grandes apuestas de la temporada, tras el fracaso de la edición de anónimos. Por ello, han apostado por un buen pack de celebridades. De esta manera, semana tras semana, hemos podido ver cómo la convivencia en la casa de Tres Cantos se ha dificultado cada vez más. Los participantes han sido divididos en bandos, por lo que las tensiones aumentan. Pero, lejos de quedar aquí, la organización está realizando expulsiones dobles.

Con el próximo estreno de Supervivientes 2026, Mediaset España comienza a aligerar la convivencia en la casa. Por ello, están expulsando a dos concursantes cada semana. Un movimiento con el que dejan claro que la apuesta principal es el reality de Honduras. Teniendo esto en cuenta, anoche, la audiencia pudo ver cómo Jorge Javier Vázquez reunió a todos los concursantes para comunicarles que todos estaban en peligro. Y es que, uno de ellos sería expulsado al ser uno de los nominados de la semana. Por otro lado, el segundo expulsado saldría de una votación express realizada por el público. Pues, si la audiencia considera que hay alguien que no está aportando nada, debe marcharse.

¿Quiénes fueron los expulsados ayer, 5 de febrero, en ‘GH DÚO 4’?

La gala comenzaba bastante tensa para los nominados. Tras la salvación de Carlos Lozano y Raquel Salazar, el pasado domingo, todo quedaba entre Antonio Canales, Cristina Piaget, Sandra Barrios y Sonia Madoc. De esta manera, el programa fue revelando, poco a poco, el nombre de los salvados. Una situación que dejó entre la espada y la pared a Antonio Canales y Sonia Madoc.

Ambos nominados tuvieron que afrontar las diversas diferencias que habían tenido desde que comenzó el concurso. Pues, claramente, no tenían la relación más armoniosa de la casa. «Realmente no he encontrado mi sitio, me llevo bien con todo el mundo, si considera que se tiene que reír de mí…», comentaba ella. Canales, por su parte, quiso dejar claro que «han enterrado el hacha de guerra». Tras ello, antes de entonar su célebre frase, Jorge Javier Vázquez mostró los porcentajes ciegos: 57,9% y 42,01%. De esta manera, se decretó que la expulsada era Sonia Madoc.

«Tengo ganas de ver a mi gente porque aquí bailando toda la noche he llorado y he reído y tengo ganas de mariconear un poquito porque aquí me faltaban un poco esas cosas de tiki tiki», comentó la expulsada. Pero, la noche no acabó aquí. Todavía quedaba conocer el nombre del segundo expulsado. Así pues, reunidos todos, el presentador fue revelando el nombre de los primeros salvados. Una situación que puso en juego la permanencia de Juampi y Andrea.

Sin embargo, la soberana es clara y dictó sentencia. Andrea se convirtió en el segundo expulsado sorpresa. Pues, recordemos, Mario Jefferson fue el eliminado la semana pasada. Ante ello, el italiano abrazó a Juampi, con quien había entablado una buena relación a pesar de lo sucedido en La isla de las tentaciones.