‘GH DÚO’: ¿quiénes fueron los concursantes salvados ayer, domingo 1 de febrero?

La pasada noche del 1 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de GH DÚO. El popular reality no ha hecho m´sa que comenzar su edición, pero las polémicas y los enfrentamientos entre los concursantes no se han hecho de esperar. Y es que, claramente, hay ciertos participantes que no son del agrado de todos. La gala, presentada por Ion Aramendi, comenzó haciendo un repaso de lo acontecido en la casa de Tres Cantos durante los últimos días. Numerosas novedades que no dejaron indiferente a nadie y con las que, entre otros aspectos, se pudo comprobar que la tensión sigue reinando en la convivencia. Así pues, además, se realizó una nueva ceremonia de salvación.

Antonio Canales, Carlos Lozano, Raquel Salazar, Cristian Piaget, Sonia Madoc y Sandra Barrios son los nominados de la semana. Una posición que nadie quiere disputar. Pero, para algunos concursantes ya se está volviendo rutina. De esta manera, sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador los reunió a todos en la sala. La audiencia, a través de sus votos en la app de Mediaset Infinity fue la que dictaminó sentencia. Y es que, por lo que se ve, tiene un claro favorito. Realizamos un repaso al respecto.

¿Quiénes fueron los concursantes salvados de ‘GH DÚO’ ayer, 1 de febrero?

Ion Aramendi comunicó que Carlos Lozano era el primer salvado de la noche. Una victoria que el participante no dudó en celebrar. «Gracias porque eso se agradece, ya van tres veces salvado, por algo será. A todos, muchas gracias», dijo. Pero, el que no se mostró nada contento con esta decisión de la audiencia fue Manuel González. Y es que, el andaluz no tuvo reparos en enfrentarse, nuevamente, a Lozano.

Minutos después, Aramendi le comunicó a los nominados que debían acudir a la sala de expulsión para conocer el nombre del segundo salvado de la noche. Pero, los nervios entre los participantes eran más que evidentes. «La audiencia ha decidido que debe…», comenzó diciendo el presentador de GH DÚO. El color de la sala cambió de rojo a azul, momento en el que llegó la hora de conocer el nombre del salvado. «¡Raquel!», exclamó.

Como no podía ser de otra manera, la nominada celebró su salvación por todo lo alto. Y es que, estaba haciéndole frente a varios pesos pesados de la edición. Dos salvaciones que causaron un poco de controversia en la casa, pero que dejaron claro el nombre de los menos apoyados. De esta manera, los nominados de la semana son Antonio Canales, Cristian Piaget, Sonia Madoc y Sandra Barrios.

La casa de GH DÚO está haciendo frente a un momento bastante complicado. Pues, el pasado jueves hizo frente a tres bajas. Carmen Borrego comunicó su abandono, Belén Rodríguez fue la primera expulsada y Mario Jefferson, el expulsado sorpresa por decisión de la audiencia. ¿Quién será el nuevo expulsado de la edición? Este próximo jueves, 5 de febrero, lo descubriremos.