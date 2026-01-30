‘GH DÚO 4’: ¿quiénes fueron los concursantes expulsados ayer, jueves 29 de enero?

El pasado jueves, 29 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de GH DÚO 4. El popular formato televisivo se ha convertido en una de las grandes apuestas de la temporada en la cadena. Por ello, la organización ha ido a por todas con sus fichajes. Sin embargo, la gala de anoche no estuvo exenta de tensiones. Lo que fue anunciado como una noche de doble expulsión, se convirtió en triple. Y es que, tal y como informó la organización del reality, Carmen Borrego decidió abandonar el formato por voluntad propia. Una noticia que no ha sorprendido demasiado. Pues, prácticamente desde la primera semana, la colaboradora televisiva ya estaba dejando claro que se quería ir.

Según reveló Jorge Javier Vázquez, el abandono tuvo lugar en la madrugada del pasado miércoles. Por lo tanto, la hermana de Terelu Campos ya estaba en el plató. «No necesita motos para salir corriendo porque nos las vende todas, solo necesita un protocolo de abandono», la presentó el catalán. Intentando disculparse, y arrodillada, Borrego se sinceró. «Si hubiera tenido morro me hubiera ido a los 3 días. Quiero pedirle perdón al público por haber abandonado, perdón que me han votado y los he defraudado», dijo ella. «Desde fuera es muy fácil verlo, cuando uno se ve fuera de control. Como me he visto lo más justo es marcharme», indicó. Y es que, tantas discusiones en la casa le pasaron factura.

¿Quiénes fueron los dos expulsados ayer, 29 de enero, en ‘GH DÚO 4’?

Como comentábamos al inicio de la noticia, GH DÚO 4 vivió tres salidas en una noche. Además del abandono de Carmen Borrego, el programa realizó una doble expulsión. Dados los nominados, Jorge Javier Vázquez reveló el nombre de la primera expulsada. Y es que, Belén Rodríguez abandonó la casa al convertirse en la elegida por el público. Pues, fue votada con un 61,3% en su contra.

Por su parte, Cristina Piaget celebró su permanencia en la casa. Lejos de quedar aquí, la audiencia eligió a los concursantes que menos estaban aportando en el reality. Tres rostros que serían sentenciados, pues uno de ellos abandonaría el formato. De esta manera, quedaron sentenciados Gloria González, Mario Jefferson y Raquel Salazar.

El público considera que son los que menos contenido están aportando a la edición. Por lo tanto, uno de ellos abandonaría el formato. Así pues, a través de una votación express, se decretó que el participante que debería abandonar GH DÚO 4 era Mario Jefferson. El cantante no ha conseguido conquistar a la audiencia del reality, y las votaciones lo reflejaron a la perfección. Por lo tanto, la edición reduce su número de concursantes: Carmen Borrego, Belén Rodríguez y Mario Jefferson fueron los tres participantes que abandonaron la casa de Tres Cantos.