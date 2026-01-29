Sale a la luz el dinero que Carmen Borrego cobra por su participación en ‘GH DÚO’

Carmen Borrego se ha marchado de forma repentina, aunque no inesperada, de la casa de GH DÚO, pero no se puede decir que se vaya con las manos vacías. Tal y como esperaba de una de las concursantes con más nombre del programa, la hija de María Teresa Campos tiene un enorme caché, algo que ya ocurrió en su paso por Supervivientes en el año 2024, donde también negoció su participación como una auténtica experta. Pese a que ha estado muy poco tiempo, se lleva un buen botín, siempre y cuando no tenga que pagar una dura penalización por abandonar.

Apenas dos semanas ha estado en Tres Cantos y el comportamiento de Carmen ha vuelto a ser el mismo que en otras ocasiones. En Honduras ya dejó claro que es incapaz de estar en un reality, por eso dejó momentos bochornosos en los que se negó a participar en las pruebas y estaba más tiempo en el hotel que en la isla. Finalmente, Carmen se marchó por prescripción médica, que aseguró en aquel momento que padecía un cuadro de ansiedad reactiva. En 2024 ya se hablaba, aunque nunca se ha confirmado ni por ella ni por la productora, de que podía haber cobrado un caché de 18.000 euros por semana, además de haber negociado buenas condiciones, como que no tendría penalización a la hora de abandonar, aunque siempre con un acuerdo de permanecer al menos dos semanas en la isla. Estuvo tres, por lo que habría facturado 54.000 euros, una cantidad más que generosa tras pasarlo mal durante unos días.

Esta vez, su paso por GH DÚO ha sido de dos semanas, que podría ser el tiempo justo que tuviera pactado con la dirección para estar dentro de la casa. Aunque pueda parecer poco, su papel podría ser (de nuevo) el de crear conflictos en los primeros días, cuando los concursantes se comienzan a conocer y apenas hay tramas.

Aunque Cristina Piaget le ha adelantado por la derecha con su particular carácter, no se puede negar que Carmen Borrego y su amiga Belén Rodríguez han creado un enorme cisma. Ambas han comenzado una guerra entre jóvenes y maduros que ha sido lo más interesante.

Una vez que su trabajo estaba hecho, Carmen habría decidido marcharse en plena gala de salvación, pasando por poco la marca de las dos semanas. Si nos fijamos, el patrón es muy parecido respecto a Supervivientes, debido a que se fue con un importante ataque de ansiedad y asegurando que no aguantaba más en la casa.

Tras su familia pedir que se quedase, Borrego se marchó en plena madrugada y sin despedirse de sus compañeros. Esto nos hace pensar que podría haber negociado (otra vez) poder irse de la casa sin tener que pagar penalización.

El dineral que habría cobrado Carmen Borrego en ‘GH DÚO’

Tal y como han avanzado en No somos nadie, el caché de Carmen Borrego por su corta aventura en GH DÚO podría estar rondando los 15.000 euros, cantidad muy importante, pero menor que el de las de otras estrellas. Tal y como se hablaba en 2019, Kiko Rivera e Irene Rosales, por entonces pareja, habrían cobrado entre 35.000 y 45.000 euros en pareja, un dinero con el que habrían podido saldar las deudas con Hacienda del hijo de Isabel Pantoja.

Queda por saber si Borrego estará presente en las galas de GH DÚO y si aceptará dar una entrevista con Jorge Javier Vázquez para hablar de su paso por la casa y de los motivos de su salida.