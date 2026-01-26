Antonio Canales regresa a ‘GH DÚO’ tras la muerte de su hermano: «Lo hago por él y por mi madre»

Antonio Canales ha vuelto a GH DÚO después de que el pasado martes protagonizase una salida inesperada, tanto por la audiencia como por sus propios compañeros de casa. El bailarín se marchó de la casa de Tres Cantos sin poder despedirse, dejando en duda que algo malo podría haber pasado en el exterior, algo que por desgracia se ha confirmado con el paso de los días. La muerte de su hermano ha sido un duro golpe para toda su familia, pero eso no le ha impedido que, tras pasar unos días de luto, haya querido regresar al programa, donde tenía las puertas abiertas, dejando uno de los momentos más emocionantes que se recuerdan.

Tal y como contamos en Happy FM, el bailarín vuelve al programa como concursante de pleno derecho, ya que la organización siempre tiene contemplado que pueda ocurrir algo así en la vida de los participantes. Antes de reunirse con sus compañeros, el andaluz pudo hablar con ellos el pasado jueves y despedirse, por eso no esperaban en la casa su regreso tan pronto. Para hacer de este regreso una gran sorpresa, el equipo primero le hizo pasar a la casa por el confesionario, donde tuvo unas palabras con Ion Aramendi, presentador de las galas dominicales del espacio.

«De parte de todo el equipo, de todo el público y todos nosotros, lo sentimos mucho, te mandamos un abrazo enorme y mucho ánimo», le decía el presentador en nombre de todos los que hacen posible cada día GH DÚO. Ante las muchas dudas que podía suscitar, Antonio ha querido explicar el motivo de su regreso tan pronto: «Estábamos en casa y mi madre me dijo: ‘El día que tu hermano falleció habíamos estado viéndote. ¿Tú qué haces aquí? Si me quieres hacer feliz, hazlo desde allí, quiero seguiros y me vais a dar ánimo’».

Aunque ha sido una enorme tragedia y todos lo podían comprender, Canales ha querido dejar claro que durante estos días ha intentado mantener el aislamiento, estando sólo con sus familiares en unos momentos tan duros tras la muerte de su hermano pequeño. «Vengo limpio y no he salido de mi cuarto, vengo igual. No sé lo que me voy a encontrar, quiero volver a entrar sin ningún filtro como el Antonio que entró», aseguraba.

Debido a que no se pudo despedir, desde el programa han querido que fuese una sorpresa su entrada en la casa, por eso apenas han anunciado que alguien había llegado. Al verle, todos los concursantes se han emocionado mucho, aunque no se podían esperar lo que momentos después les iba a contar.

Tras los besos y abrazos, Antonio Canales ha querido contarles de primera mano lo sucedido. «El día que me fui, hacía dos horas que había fallecido mi hermano. Se fue a dormir la siesta y ya no se despertó. Un infarto fulminante, lo más duro es que se lo encontró mi madre, que es al tercer hijo que entierra», comenzaba diciendo.

«Al llegar a Sevilla me he quedado con mi madre en su casa, a su lado. Ayer ya la vi mejor y me dijo que era más feliz viéndome aquí y también que mi hermano me estaba viendo. Yo quiero dedicárselo a él y a mi madre, esto me va a servir de terapia», aseguraba, dando las gracias también al programa por haberle protegido y ayudado en un momento así de duro.